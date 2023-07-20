Yeni boşanmıştı! Ceyda Düvenci bikinili pozla gönderme yaptı

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde tek celsede bitmişti. Oyuncu çift evliliklerindeki krizi aşamamış tatil yaptıkları İzmir Ödemiş Adliyesi'nde adli tatili beklemeden boşanmıştı.

8 yıl aynı yastığa baş koyduğu oğlu Ali'nin babasından 15 dakikada boşanan Ceyda Düvenci daha önce yaptığı bir paylaşımda boşanmayı Şakrak'ın istediğini açıklamıştı.

Ayrılık sonrası kız arkadaşlarıyla tatile çıkan Ceyda Düvenci, bikinili pozunu Instagram hesabından imalı bir mesajla paylaştı.

Tekne pozu veren Ceyda Düvenci bikinili pozunu "no filter" diyerek paylaştı ve "İyileştiğin anları unutma" dedi. Bu yoruma Pınar Altuğ kalp emojileri yağdırırken Düvenci'nin takipçileri de "Mutlu olun" yorumlarında bulundu.

