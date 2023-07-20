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Yeni boşanmıştı! Ceyda Düvenci bikinili pozla gönderme yaptı

20.07.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen hafta Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci, boşanma sonrası soluğu tatilde aldı. Boşanmayı Şakrak'ın istediğini açıklayan Düvenci, teknede bikinili verdiği pozunu manidar bir mesajla paylaştı.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde tek celsede bitmişti. Oyuncu çift evliliklerindeki krizi aşamamış tatil yaptıkları İzmir Ödemiş Adliyesi'nde adli tatili beklemeden boşanmıştı.

8 yıl aynı yastığa baş koyduğu oğlu Ali'nin babasından 15 dakikada boşanan Ceyda Düvenci daha önce yaptığı bir paylaşımda boşanmayı Şakrak'ın istediğini açıklamıştı.

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Ayrılık sonrası kız arkadaşlarıyla tatile çıkan Ceyda Düvenci, bikinili pozunu Instagram hesabından imalı bir mesajla paylaştı.

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Tekne pozu veren Ceyda Düvenci bikinili pozunu "no filter" diyerek paylaştı ve "İyileştiğin anları unutma" dedi. Bu yoruma Pınar Altuğ kalp emojileri yağdırırken Düvenci'nin takipçileri de "Mutlu olun" yorumlarında bulundu.

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