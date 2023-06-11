59 yaşındaki Hülya Avşar beyaz bikinisiyle sörf tahtasında! Olay oldu

59 yaşındaki Avşar Kızı yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. Avşar yaşına rağmen giydiği iddialı kıyafetler kadar paylaşımlarıyla da konuşulmayı başarıyor.

Havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açan ünlülerin arasına Hülya Avşar da katıldı. Bu kez plajda değil sörf tahtası üzerinde poz verdi.



Beyaz bikinisiyle sörf tahtası üzerinde poz veren ünlü sanatçının pozları kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Paylaşımına "Su çok güzeldi" yazan Avşar'ı görenler "Kadın hep güzel", "Ne yapsa oluyor", "Spor sayesinde taş gibi" yorumları yaptı.



