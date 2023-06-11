Hande Baladın tatil pozlarıyla hayranlarını mest etti! "Bu kadar güzel olunur mu?"

Voleybol hayatında büyük başarılara imza atan milli sporcu Hande Baladın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Güzelliğiyle dikkat çeken sporcuya yorum yağıyor.

25 yaşında ve 1.90 boyunda olan Hande Baladın, düzgün fiziğiyle çekildiği pozlarını sık sık sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan Hande Baladın son olarak İspanya tatilinden süper minili hallerini paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.

Hayranlarının beğenisini toplayan sporcuya "Bu kadar güzle olunur mu", "Daha güçlü döneceksin", "Ne giysen yakışıyor" yorumları geldi.



