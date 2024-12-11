6 bin TL'lik yemeğe 450 TL'lik bahşiş bir de üzerine 697 TL teşekkür ücreti bıraktı! Restorandan ödemeyi geri istedi

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'da bir restoranda yemek yiyerek 197,55 dolarlık bir hesap bırakan bir Reddit kullanıcısı, yemekten sonra toplam 13 dolar bahşiş bırakarak düşük bahşiş bırakmayı tercih etti. Bu, müşterinin restorandan ayrılmadan önce hesabına yalnızca %6 oranında bahşiş bıraktığı anlamına geliyor. Ancak bahşiş oranının düşük olması nedeniyle söz konusu Tay restoranı bahşiş ücretine ek olarak otomatik 20 dolar teşekkür ücreti tahsil etti.

PARASINI GERİ İSTEDİ

Reddit kullanıcısı beklenmedik bu ek ücret nedeniyle restoranla iletişime geçtiğini ve müşteriye verdiği bahşiş tutarının tamamının kendisine geri ödenmesini talep ettiğini, Tayland restoranının da sonunda bu koşulu kabul ettiğini açıkladı. Kullanıcı benzer bir durumla karşılaşmaları için müşterileri uyarmayı tercih ettiğini söyledi.