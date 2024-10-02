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Yaşayan Nostradamus Ortadoğu'da savaşın yaklaştığını söyledi! Kehanetleri tüyler ürpertti: En kötüsü henüz gelmedi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.10.2024 17:24
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Brezilyalı kahin Athos Salome, geleceği tahmin etme konusunda sürekli olarak cesur iddialarda bulunma yeteneği nedeniyle Yaşayan Nostradamus lakabını kazandı. Daha önceki yıllarda koronavirüsü ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü önceden tahmin etmesiyle dikkatleri üzerine çeken kahin Ortadoğu savaşına işaret ederek, "En kötüsü henüz gelmedi" ifadelerini kullandı.

Yaşayan Nostradamus Ortadoğu'da savaşın yaklaştığını söyledi! Kehanetleri tüyler ürpertti: En kötüsü henüz gelmedi

MYNET|DIŞ HABERLER Kraliçe'nin ölümünü, koronavirüsü ve Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasını öngördüğü iddialarının yanı sıra Salome, İran ve İsrail arasındaki gerilimi daha önceden söylediğini belirtti.

Ortadoğu'daki gerginliğin potansiyel olarak dünya çapında bir savaşa dönüşebileceği ön görüsünde bulunan kahin, "İsrail'deki durum şu anda gergin ve karmaşıktır. En kötüsü henüz gelmedi. 3. Dünya Savaşı'na benzer bir senaryodan kaçınmak için hamleler hayati önem taşıyor. Tahminler taştan yapılma değil, değiştirilebilecek potansiyel sonuçlardır. Odak noktamız, çözümler ve çatışmaları önlemek olmalı" dedi.

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