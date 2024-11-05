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Her gece aynı saatte koşa koşa aynı yere gidiyordu! Kocasına gelen bir telefon gerçeği ortaya çıkarttı: "Eğer karınızın kontrolünü geri almazsanız..."

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.11.2024 15:07
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Çin'de ortaya çıkan bir ihanet olayı sosyal medyada ve yerel basında kendisine bir hayli geniş yer buldu. Şehir dışına çalışmaya giden bir adam eşinin güvenliğinden endişelendiği için evine güvenlik kamerası sistemi kurdu ve karısının her gece aynı saatte evden çıktığını gördü. Eşiyle koştuğunda ise her gece aynı saatte koşuya çıktığını öğrendi ancak gerçek ona gelen bir telefonla ortaya çıktı. Çünkü karısı onu aldatıyordu.

Her gece aynı saatte koşa koşa aynı yere gidiyordu! Kocasına gelen bir telefon gerçeği ortaya çıkarttı: "Eğer karınızın kontrolünü geri almazsanız..."

Çin'de yaşayan Zhang ve Yan çift 3 yıl önce evlenmişti. Zhang çalışmak için Fujian'a gitmek zorunda kaldı. Yılda yalnızca bir kez eve gelebiliyordu ve karısının güvenliğinden endişelendiği için evine güvenlik kamerası kurmaya karar verdi. Adam karısının son zamanlarda her gece aynı saatte spor kıyafetlerini giyerek dışarı çıktığını fark etti. Sabahın erken saatlerine kadar karısının dışarıda kaldığını gören adam onu aradı ve nereye gittiğini sordu. Karısı ise geceleri koşmaya gittiğini söyledi. Ancak tüm sır gizemli bir telefonla bir anda ortaya çıktı.

"ARTIK KİBAR OLMAYACAĞIM"

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Zhang'ı gizli bir numaradan arayan kadın eve dönmesi gerektiğini çünkü eşinin onu aldattığını söylediği telefon konuşmasında, "Eve, karının yanına gitsen iyi olur. Köyde utanç verici bir şeyler var. Bu olayı büyütüp iki ailenin itibarını zedelemek istemiyorum. Eğer karınızın kontrolünü geri almazsanız. Artık kibar olmayacağım." ifadelerini kullandı.

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Karısından habersiz bir şekilde eve dönen ve eşini takip eden Zhang eşinin, her gece köyün girişinde oturan Sun'ın evine gittiğini keşfetti. İhaneti öğrenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan adam karısına hemen boşanma davası açtı. Olay sosyal medyada da viral oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Aldatma aldatmak ihanet
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