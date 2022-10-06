6 Ekim okullar tatil mi? Bugün okul var mı? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu!

Bugün okulların tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler İstanbul’un Kurtuluşu sebebiyle bir tatil açıklaması yapılıp yapılmadığını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 6 Ekim okullar tatil mi? Bugün okul var mı?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün okulların tatil olduğu hakkında bir açıklama yapılmadı. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil değildir. Bugün tüm okullarda eğitim devam edecek.

İŞTE RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi



