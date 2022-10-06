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6 Ekim okullar tatil mi? Bugün okul var mı? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu!

06.10.2022 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ekim okullar tatil mi, sorusunun yanıtı İstanbul'un Kurtuluşu sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu sene İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yılı kutlanacak. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren internette araştırma yapıyor. Peki, 6 Ekim okullar tatil mi? Bugün okul var mı? İşte 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda okullarda son durum....

6 Ekim okullar tatil mi? Bugün okul var mı? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu!

Bugün okulların tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler İstanbul’un Kurtuluşu sebebiyle bir tatil açıklaması yapılıp yapılmadığını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 6 Ekim okullar tatil mi? Bugün okul var mı?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün okulların tatil olduğu hakkında bir açıklama yapılmadı. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil değildir. Bugün tüm okullarda eğitim devam edecek.

İŞTE RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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