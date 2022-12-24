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6 sosyal medya fenomeni Survivor 2023'ün kadrosuna dahil oldu

24.12.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Exxen'de yayınlanan Exatlon Challenge yarışmasında mücadele eden Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan, Survivor 2023'ün kadrosuna dahil oldu.

6 sosyal medya fenomeni Survivor 2023'ün kadrosuna dahil oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2023'ün geri sayım başladı. Yeni yılda ekrana gelecek olan yarışmanın merakla beklenen yarışmacıları belli olmaya başladı. Sosyal medya hesabından kadroya dahil olan ünlü isimleri tek tek açıklayan Acun Ilıcalı, bu sefer de mücadele edecek 6 sosyal medya fenomeninin ismini duyurdu.

6 FENOMEN KADROYA DAHİL OLDU

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan Exatlon Challenge yarışmasında yarışan Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan, Survivor 2023'ün kadrosuna dahil oldu. Instagram hesabından isimleri paylaşan Ilıcalı "Kadroya dahil oldular, hepsine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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Survivor 2023'ün kadrosunda; Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman da yer alıyor.

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survivor altın tl dolar ve altın ele altın değer

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