60 kilo veren Hamdi Alkan'ın değişimi!

Selen Görgüzel ile mutlu bir evlilik sürdüren Hamdi Alkan, sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile görenleri şaşırttı. 52 yaşındaki yönetmen, Instagram'da geçmişten fotoğrafların paylaşıldığı 'tbt' gününü (perşembe) boş geçmedi.

Hamdi Alkan, yayınladığı kareye, 'evde kal' ve 'evde kal gevşeme' etiketleri ile "#tbt ye yakışır oldukça ağır bir resim" notunu yazdı.

YORUM YAĞDI!

Dikkat çeken fotoğrafa; "Ekranların en ağır abisi", "Eskiden iki kişiymişsin" ve "Evrim olmuş üstat" şeklindeki yorumlar geldi.



