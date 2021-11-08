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60 yıl sonra mektuplarına kavuşturdu! Gerçek aşkın peşinden gitti

08.11.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’ta yaşayan Chelsey Brown isimli bir antika toplayıcısı, 60 yıl sonra aşk mektuplarını gerçek sahibine ulaştırmayı başardı. Bit pazarını düzenli olarak ziyaret eden ve kişisel eşyaların sahiplerini bulmak için iz süren Brown, 1960’lı yıllardan kalan aşk mektuplarını bularak sevgilileri yıllar sonra bir araya getirdi.

60 yıl sonra mektuplarına kavuşturdu! Gerçek aşkın peşinden gitti

Bir askerin 1960’lı yıllardan kalan aşka mektuplarını gerçek sahibine ulaştırdı. 60 yıl sonra sevgilisinden mektuplarını alan kadın gözyaşlarına boğuldu. New York City'de yaşayan 28 yaşındaki Chelsey Brown, yerel bir bit pazarında mektupları gördü ve mektuplarda 'Cookie' lakaplı olan alıcının izini sürmeye karar verdi. Romantik notlar, o sıralarda asker gibi görünen ve sevgilisine onu düşündüğünü söyleyerek gelişmelerden haberdar eden ‘Bobby’ tarafından imzalandı. Geri getirebileceği yadigarı bulmak için düzenli olarak yardım dükkanlarını ve bit pazarlarını dolaşan Chelsey, Cookie'nin gerçek adını bulmak için Google'a gitti.Onu MyHeritage'da bulduktan sonra yakın bir ailesi olduğunu ve muhtemelen hala hayatta olduğunu gördü. Sosyal medyada bu özel anları anlatan Brown, mektupları gönderecebileceği Cookie’nin yakın bir kuzeni ile temasa geçti.

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“AŞK MEKTUPLARINA SIRTIMI ÇEVİREMİYORUM”

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Chelsey, bit pazarlarından yadigarı iade etmeyi bir hobi haline getirdi ve yaklaşık 200 antikayı en yakın aile üyesine geri gönderdi. Bit pazarında mektupları gördükten sonra bunların özel bir anlama geldiğini anladığını ifade eden Brown, “Üzerinde bir isim veya adres olan aşk mektuplarını her zaman alırım. Normalde 100 yaşın üzerindeki eşyaları alıyorum ama aşk mektuplarına sırtımı çeviremiyorum. Bunları daha da özel yapan şey, alıcının mektupları hiç almamış olması. İlk defa gerçekten alıcının hayatta olduğu bir deneyim yaşadım. Mektupları alıp ona doğrudan verdim” dedi.

O dönemde New York’ta bir hostes olarak çalışan Cookie lakaplı mektup sahibi ise 60 yıl sonra gelen emanetleri aldığında büyük bir heyecan yaşadı.

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