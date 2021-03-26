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Gerçek aşkı bulma yaşı bilimsel olarak kanıtlandı! Aşk sizi ne zaman bulacak?

Seray Üstün Seray Üstün
26.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek aşk hayatta herkesin bir kez de olsa yaşamak istediği bir duygudur. Aşkın büyülü dünyası içerisinde kişiler kendisini bambaşka bir zaman diliminde hisseder. Elbette ki herkesin aşkı anlamlandırma ve yaşama dinamikleri birbirinden farklıdır. Ancak bilimsel olarak yapılan araştırmalarla gerçek aşkı bulma yaşı ortaya konuldu.

Gerçek aşkı bulma yaşı bilimsel olarak kanıtlandı! Aşk sizi ne zaman bulacak?

Konu aşk olduğunda herkes farklı olmasının yanında bir o kadar da benzer bir hikaye yaşar. İlk adımda aşık olduğunuzu düşünür, derin hisler besler ve hayaller kurarsınız. Ancak işler kimi zaman planladığınız gibi gitmez. Bu durum ise beraberinde hayal kırıklığını getirir. Aşka tövbe edip ömür boyu yalnız kalacağınızı düşünürsünüz. Aslında durum böyle olmaz ve yeniden o güçlü duyguyu hissedersiniz. Ancak bu kez hikayenin mutlu sonla bitebileceğini kim bilebilir ki? Karşınızdaki kişi gerçek aşkınız mı, yoksa yalnızca bir anı olarak geçmişinizde mi kalacak? Bilim bu sorulara cevap aradı ve gerçek aşkınızla hangi yaşlar arasında tanıştığınızı açıkladı.

Matematikçi Dr. Hannah Fr, insanların gerçek aşkı bulma olasılığının en yüksek olduğu yaşları ortaya çıkaran bir araştırma yaptı. Araştırmasında, “optimal durdurma teorisi” olarak adlandırdığı teoriyi kullanarak istatistiklere ve algoritmalara bağlı kaldı. Hayat boyunca gerçek aşk potansiyeli olarak karşınıza birkaç kişi çıkabilir ancak bu durumda ilişkinin kalitesi değişiklik gösterir. Bu teoriye göre, ‘doğru kişiyi’ bulmadan önce kaç tane varsayımsal partnerimiz olacağını tahmin edebiliriz. Bu da bize ne zaman aramayı bırakıp en iyi adayı seçmemiz gerektiğini gösterir.

Matematik romantik yaşantının ilk yüzde 37’sinde tanıdığımız insanlarla gerçek aşkı bulma şansının daha düşük olduğunu söylüyor. Örneğin 40 yaşından önce evlenmek istiyorsanız ve ilk ilişkiniz 18 yaşında başladı. Bu 18-27 yaşları arasında yaşadığınız ilişkilerde mutlu sona ulaşma olasılığınızın düşük olduğu anlamına geliyor. 27-35 yaş aralığında ise sizin için daha önceki ilişkilerinizden daha mutlu edecek birini bulma ihtimaliniz artar. Bunun temel nedeni ise yaşadığınız deneyimlerdir.

Yapılan araştırmanın sonuçlarında 27 yaşına gelene kadar yaşadığınız bütün ilişkilerin sizi gerçek aşkı bulmaya götürecek bir basamak olduğu ortaya çıktı. Bu deneyimler aslında ilişkilerdeki beklentinizi ve isteklerinizi belirliyor. En uygun kişiyi tanımanıza yardımcı olan bu deneyimler aynı zamanda gözlem yeteneğini de geliştirir. Yirmili yaşlarınızın sonunda ve otuzlu yaşlarınıza girerken, yeterince olgun ve deneyimli olacak ve ilişkilerde aradığınız şey hakkında daha gerçekçi bir beklentiye sahip olacaksınız. Aslında bu durum tamamen bilinçaltı aracılığıyla yönetiliyor.

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