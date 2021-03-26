Gerçek aşkı bulma yaşı bilimsel olarak kanıtlandı! Aşk sizi ne zaman bulacak?

Konu aşk olduğunda herkes farklı olmasının yanında bir o kadar da benzer bir hikaye yaşar. İlk adımda aşık olduğunuzu düşünür, derin hisler besler ve hayaller kurarsınız. Ancak işler kimi zaman planladığınız gibi gitmez. Bu durum ise beraberinde hayal kırıklığını getirir. Aşka tövbe edip ömür boyu yalnız kalacağınızı düşünürsünüz. Aslında durum böyle olmaz ve yeniden o güçlü duyguyu hissedersiniz. Ancak bu kez hikayenin mutlu sonla bitebileceğini kim bilebilir ki? Karşınızdaki kişi gerçek aşkınız mı, yoksa yalnızca bir anı olarak geçmişinizde mi kalacak? Bilim bu sorulara cevap aradı ve gerçek aşkınızla hangi yaşlar arasında tanıştığınızı açıkladı.

Matematikçi Dr. Hannah Fr, insanların gerçek aşkı bulma olasılığının en yüksek olduğu yaşları ortaya çıkaran bir araştırma yaptı. Araştırmasında, “optimal durdurma teorisi” olarak adlandırdığı teoriyi kullanarak istatistiklere ve algoritmalara bağlı kaldı. Hayat boyunca gerçek aşk potansiyeli olarak karşınıza birkaç kişi çıkabilir ancak bu durumda ilişkinin kalitesi değişiklik gösterir. Bu teoriye göre, ‘doğru kişiyi’ bulmadan önce kaç tane varsayımsal partnerimiz olacağını tahmin edebiliriz. Bu da bize ne zaman aramayı bırakıp en iyi adayı seçmemiz gerektiğini gösterir.