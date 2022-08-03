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61 yaşındaki adam doğum belgesini bulunca yıllarca adını yanlış yazdığını fark etti! Meğerse adı başkaymış

03.08.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

61 yaşındaki Allan Grainger isimli bir adam, doğumundan beri adını bütün resmi evraklarda ‘Allan’ olarak yazdı. Hatta biri elinin biri de kolunun üzerinde olmak üzere adını iki farklı dövmeyle vücuduna kazıdı. Ancak 61 yıl sonra doğum belgesini bulan adam aslında adının ‘Alan’ olduğunu öğrendi. Hayatı boyunca fazladan bir ‘L’ harfiyle adını yazan adam büyük bir şaşkınlık yaşadı.

61 yaşındaki adam doğum belgesini bulunca yıllarca adını yanlış yazdığını fark etti! Meğerse adı başkaymış

İngiltere’nin Derbyshire şehrinde yaşayan 61 yaşındaki adam yıllar sonra doğum belgesine ulaştı. Ancak doğum belgesini incelediğinde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Çünkü yaşlı adam doğum belgesindeki isminin yazımıyla yıllardır kullandığı ismin farklı olduğunu görünce gözlerine inanamadı.

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DOĞUM BELGESİNİ DOLDURAN KİŞİYİ SUÇLADI

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61 yaşındaki adam ehliyeti, evlilik cüzdanı ve kimliği dahil olmak üzere bütün resmi evraklarında adını ‘Allan’ olarak kullandı. Hatta vücudunda adının yazılı olduğu iki dövmesi bulunan adam, yanlışlık nedeniyle doğum belgesini dolduran kişiyi suçladı. Alan doğum belgesindeki bilgileri dolduran kişinin bir hata yapmış olması gerektiğinden emin olduğunu belirtti.

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Doğum belgesindeki ismi gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren Grainger, “İnanamadım. Çünkü hayatım boyunca adımı hep iki ‘L’ harfiyle yazdım. Kızım doğum belgesinde farklı bir isim gördüğünde anlamadım. Değiştirmeyi düşünmüyorum. Ailemde bu şekilde kullanıyordu ve beni kimse uyarmadı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
doğum belgesi
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