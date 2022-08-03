Tam 22 yıldır yıkanmıyor! Dünyanın kötülüklerini durdurmak için temizliği boykot ediyor

Hindistan'ın Manjha bölgesindeki Baikunthpur köyünde yaşayan 40 yaşındaki Dharamdev Ram isimli bir adam, 22 yıl önce bir gün dünyanın kötülüklerine karşı durmaya karar verdi. 2000 yılında hamamları boykot eden adam, dünyadaki kötülükleri yıkanmayı reddederek protesto etmeye başladı. Olağanüstü kararlılığı, oğlunun ve karısının ölümünden sonra bile hiçbir zaman sarsılmadı. Hatta Ram’ın yapılan tibbi incelemelerde 22 yıldır yıkanmamasına rağmen herhangi bir hastalığına rastlanmadı.

“NORMAL BİR HAYAT SÜRÜYORDUM”

Yerel basına verdiği demeçte Ram, “1975'te Jagdal, Bengal'de bir fabrikada çalıştım ve 1978'de evlendim ve normal bir hayat sürüyordum.Fakat 1987'de birdenbire arazi anlaşmazlıklarının, hayvanların öldürülmesinin ve kadınlara yönelik vahşetin artmaya başladığını fark ettim.Bu yüzden, bir cevap ararken, beni müridi olarak alan ve adanmışlık yolunu izlemem için bana ilham veren bir 'Guru'ya yaklaştım. O zamandan beri, adanmışlık yoluna yöneldim ve Lord Rama için meditasyon yapmaya başladım." dedi.



