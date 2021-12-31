63 yaşındaki sosyal medya yıldızı Lesley Maxwell, koronavirüs olduğunu açıkladı! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Spor tutkusunu sosyal medya paylaşımlarıyla gösteren 63 yaşındaki Lesley Maxwell, takipçilerine koronavirüse yakalandığını söyledi. Güçlü vücudunun ve bağışıklık sisteminin bu savaşı yeneceğine inandığını dile getiren Maxwell, leoparlı bikinisiyle takipçilerine iyi olduğunu açıkladı.

BEDENİNE SESLENDİ

Sağlıklı yaşamın hayat dinamikleri içinde önemli bir yerde bulunduğunu belirten Maxwell, bedenine teşekkür etti. Avustralya’da yaşayan fenomen, “Güçlü savaşçı vücuduma koronavirüsü atlatmama yardım ettiğin için teşekkür ediyorum. İlk birkaç gün grip benzeri semptomlar gösterdim. Artık iyileşiyorum. ” dedi.



