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63 yaşındaki sosyal medya yıldızı Lesley Maxwell, koronavirüs olduğunu açıkladı! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

31.12.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

63 yaşındaki sosyal medya yıldızı Lesley Maxwell, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Spor tutkusunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gösteren Maxwell, savaşçı bedeninin koronavirüsü yenmesine yardımcı olacağını söyledi. Koronavirüse yakalandığını bikinili pozuyla açıklayan Maxwell’in gönderisi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

63 yaşındaki sosyal medya yıldızı Lesley Maxwell, koronavirüs olduğunu açıkladı! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Spor tutkusunu sosyal medya paylaşımlarıyla gösteren 63 yaşındaki Lesley Maxwell, takipçilerine koronavirüse yakalandığını söyledi. Güçlü vücudunun ve bağışıklık sisteminin bu savaşı yeneceğine inandığını dile getiren Maxwell, leoparlı bikinisiyle takipçilerine iyi olduğunu açıkladı.

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BEDENİNE SESLENDİ

kapak korona

Sağlıklı yaşamın hayat dinamikleri içinde önemli bir yerde bulunduğunu belirten Maxwell, bedenine teşekkür etti. Avustralya’da yaşayan fenomen, “Güçlü savaşçı vücuduma koronavirüsü atlatmama yardım ettiğin için teşekkür ediyorum. İlk birkaç gün grip benzeri semptomlar gösterdim. Artık iyileşiyorum. ” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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