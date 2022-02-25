64 yaşındaki sosyal medya yıldızı Lesley Maxwell, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan 64 yaşındaki sosyal medya fenomeni Lesley Maxwell, tam zamanlı bir kişisel antrenör olarak çalışıyor ve Instagram’da genellikle sağlıklı yaşama yönelik paylaşımlar yapıyor. 82 bin takipçisine seslenen Maxwell, egzersiz videoları ve formda kalma tüyolarıyla adından söz ettiriyor. Maxwell, son olarak çiçekli bikinisiyle sosyal medyadan takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

“SADECE GÜNEŞİ SELAMLIYORUM”

Sosyal medya hesabından özellikle 18 yaşındaki kişilerin kendisine mesaj gönderdiğini ve beğenildiğini anlatan Maxwell, çiçek desenli bikinisiyle verdiği poza, “Sahile kısa bir yolculuk yapmaktan kendimi alamadım. Sadece sabah güneşini seviyorum” notunu ekledi.

Yaşıtlarından daha fit bir vücuda sahip olduğunu ve sosyal medyadan övgü dolu yorumlar aldığını dile getiren Maxwell’e kullanıcılar “Her zamanki gibi muhteşemsin”, “Bunu gerçekten çok sevdim” yorumlarını yaptı.



