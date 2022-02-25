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Amerikalı siyasetçiden tepki çeken seçim kampanyası! Çırılçıplak poz verdi, halktan oy istedi

25.02.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde Teksas Demiryolları Komiserliği’ne adaylığını koyan siyasetçi Sarah Stogner, seçim kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti. Seçmeden oy isterken çıplak fotoğraflarını kullanan Stogner, tepki çekti. Tartışmalara neden olan seçim kampanyası, Stogner’ın rakipleri ve muhalifleri tarafından “adil bir kampanya yürütmemek” ile suçlanmasına neden oldu.

Amerikalı siyasetçiden tepki çeken seçim kampanyası! Çırılçıplak poz verdi, halktan oy istedi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki siyasetçi Sarah Stogner, Demiryolları Komiserliğ’ne adaylığını koydu. Seçimi kazanmak için kapsamlı bir kampanya yürüten Stogner’ın tercihleri çok konuşuldu.

DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİ

Petrol çıkarma pompasının üzerinde çıplak bir şekilde fotoğraf çektiren Stogner, kampanyasında bu görseli kullandı. Bu fotoğraflarla oy isteyen Stogner, dikkat çekti ancak eleştirilerin de odağı haline geldi.

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"SANA OY VERMEYECEĞİZ"

kampanya

Stogner’ın fotoğrafı başta rakipleri olmak üzere muhalefet ve seçmen kanadından da eleştiri topladı. Bazı seçmenler fotoğrafı uygunsuz bulduğu için Stogner’a oy vermeyeceklerini dile getirdi. Stogner’ın oy uğruna yaptığı bu hareket utanç verici olarak değerlendirildi.

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sosyal medya seçim
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