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65 milyon yıllık! Kaya parçasında deniz canlısı bulundu

07.09.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman Boğazkaya köyünde ormanlık alanda bulunan kaya üzerinde en az 65 milyon yıllık deniz istiridyesi bulundu. Foseptik çukuru kazılırken bulunan istiridye dışında başka fosillere rastlanıldığı da belirtildi.

65 milyon yıllık! Kaya parçasında deniz canlısı bulundu

Geçtiğimiz hafta foseptik çukuru kazılırken Ortaçağ'a ait tarihi tünelin bulunduğu Boğazkaya köyü sınırları içesinde bu kez de milyonlarca yıllık deniz canlısı fosili bulundu.

MİLYONLARCA YILLIK

Ormanlık alanda tarihi yapıları inceleyen görevliler, tesadüfen bir kaya parçasında fark ettikleri milyonlarca yıllık deniz canlısını görüntüledi. Bölgede başka fosillere de rastlandı.

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Büyük tarak veya tuzlu su istiridye cinsi olan Pecten isimli deniz canlısının 65 milyon yıl ile 142 milyon yıl arasında yaşadığı biliniyor. Çift kabuklu yumuşakçalar olan Pecten’in Kretase döneminden Kuvaterner dönemine kadar yaşadığı kayıtlarda yer alıyor.

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(İHA)

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