HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 6G'nin dümeninde bu kez telefonlar olmayacak: Vücudumuz hedef!

6G'nin dümeninde bu kez telefonlar olmayacak: Vücudumuz hedef!

27.05.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5G birçok ülkede hizmet vermeye başladı. 6G'nin ne zaman geleceği merak edilirken, Nokia CEO’su Pekka Lundmark bu konudaki tahminini açıkladı. Ancak Lundmark'a göre, 6G döneminde geminin dümeninde bu kez akıllı telefonlar olmayacak.

6G'nin dümeninde bu kez telefonlar olmayacak: Vücudumuz hedef!

5G bazı ülkelerde kullanıma sunulmaya başlamışken, Nokia ve Huawei gibi şirketler çoktan gözünü 6G'ye dikti. Mobil internetin hızına hız katacak olan 6G'nin ne zaman kullanıma sunulacağı ise belli değil. Ancak Nokia CEO'su Pekka Lundmark bu konudaki tahminini paylaştı ve çok ilginç açıklamalar yaptı.

6G NE ZAMAN GELECEK?

CNBC'nin haberine göre; Pekka Lundmark, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki bir panelde konuştu. Lundmark, 6G'nin 2030 yılına kadar ticari pazarlara resmi olarak gireceğine inandığını ifade etti. Bununla birlikte ilginç bir açıklama yaparak, bugün bildiğimiz anlamdaki akıllı telefonun geleceğinin olmadığını ortaya koydu.

6g

CEBİMİZDEN VÜCUDUMUZUN İÇİNE

Nokia CEO'suna dünyanın akıllı telefon kullanmaktan akıllı gözlük ve yüze takılan diğer cihazları kullanmaya ne zaman geçeceği soruldu. Lundmark bunun 6G gelmeden önce olacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“O zamana kadar, kesinlikle bugün bildiğimiz anlamdaki akıllı telefon artık en yaygın arayüz olmayacak. Bunların çoğu doğrudan vücudumuzun içine yerleştirilecek.”

Bir dönem hepimizin vazgeçilmeziydi! 3G'nin fişi çekiliyor: İşte verilen tarihlerBir dönem hepimizin vazgeçilmeziydi! 3G'nin fişi çekiliyor: İşte verilen tarihler

NEURALINK VE DAHA FAZLASI... HEPSİ ÇALIŞIYOR

Nokia CEO'su Lundmark, böyle söyleyerek neyi kastettiğini tam olarak açıklamadı. Ancak Elon Musk’ın yönetimindeki Neuralink gibi bazı şirketler, beyne implante edilebilecek elektronik cihazlar üretmeye çalışıyor. Belki de Lundmark'ın kastettiği tam olarak buydu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Sharkcano" dünyayı şaşkına çevirdi! Görüntüleri NASA servis etti"Sharkcano" dünyayı şaşkına çevirdi! Görüntüleri NASA servis etti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış' iddiasına yanıt!Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış' iddiasına yanıt!
Cinsel istismarda bulundu! Skandal savunmaCinsel istismarda bulundu! Skandal savunma
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Silah sesleri duyulan evde korkunç manzara

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Silah sesleri duyulan evde korkunç manzara

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

‘Öldürüyor’ diye bağırarak marketten kaçmışlar…

‘Öldürüyor’ diye bağırarak marketten kaçmışlar…

Hasarlı evi almaktan vazgeçti, başına gelenle şaşkına döndü

Hasarlı evi almaktan vazgeçti, başına gelenle şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.