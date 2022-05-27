6G'nin dümeninde bu kez telefonlar olmayacak: Vücudumuz hedef!

5G bazı ülkelerde kullanıma sunulmaya başlamışken, Nokia ve Huawei gibi şirketler çoktan gözünü 6G'ye dikti. Mobil internetin hızına hız katacak olan 6G'nin ne zaman kullanıma sunulacağı ise belli değil. Ancak Nokia CEO'su Pekka Lundmark bu konudaki tahminini paylaştı ve çok ilginç açıklamalar yaptı.

6G NE ZAMAN GELECEK?

CNBC'nin haberine göre; Pekka Lundmark, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki bir panelde konuştu. Lundmark, 6G'nin 2030 yılına kadar ticari pazarlara resmi olarak gireceğine inandığını ifade etti. Bununla birlikte ilginç bir açıklama yaparak, bugün bildiğimiz anlamdaki akıllı telefonun geleceğinin olmadığını ortaya koydu.

CEBİMİZDEN VÜCUDUMUZUN İÇİNE

Nokia CEO'suna dünyanın akıllı telefon kullanmaktan akıllı gözlük ve yüze takılan diğer cihazları kullanmaya ne zaman geçeceği soruldu. Lundmark bunun 6G gelmeden önce olacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“O zamana kadar, kesinlikle bugün bildiğimiz anlamdaki akıllı telefon artık en yaygın arayüz olmayacak. Bunların çoğu doğrudan vücudumuzun içine yerleştirilecek.”

NEURALINK VE DAHA FAZLASI... HEPSİ ÇALIŞIYOR

Nokia CEO'su Lundmark, böyle söyleyerek neyi kastettiğini tam olarak açıklamadı. Ancak Elon Musk’ın yönetimindeki Neuralink gibi bazı şirketler, beyne implante edilebilecek elektronik cihazlar üretmeye çalışıyor. Belki de Lundmark'ın kastettiği tam olarak buydu.



