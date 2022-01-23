Bir dönem hepimizin vazgeçilmeziydi! 3G'nin fişi çekiliyor: İşte verilen tarihler

3G, mobil dünyada önemli bir yere sahip. Çünkü bir dönem, hücresel veri ağını kullanarak internete bağlanmak isteyen birçok kişi, 3G'yi kullandı. Üstelik 3G, 2G'ye göre oldukça hızlıydı da. Bu hız, birçoğumuzun iştahını kabartmaya yetmişti. Ancak tıpkı hayat gibi mobil dünya da değişiyor. Son olarak 5G ile değişen mobil dünyada artık 3G hizmetinin emekliye ayrılması planlanıyor.

3G DEVRİ KAPANIYOR

Yurt dışındaki bazı mobil operatörler, 3G hizmetlerini çok yakında emekliye ayırmaya hazırlanıyor. Her operatör, "3G ne zaman kapanacak?" sorusunun kesin bir yanıtını vermiş değil. Ancak bazı operatörlerin planı hazır durumda.

Techradar'ın aktardığına göre; ABD'deki AT&T, 3G hizmetlerini Şubat 2022'de, Sprint 31 Mart'ta, T-Mobile 1 Temmuz'da ve Verizon Aralık ayında sona erdirmeyi hedefliyor. Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren EE ise 2023 yılına kadar 3G'yi kullanımdan kaldırmayı planlıyor. Ülkedeki diğer operatörler tam bir tarih vermese de 2033'e kadar 3G'nin fişini çekmeyi kabul etmiş durumdalar. Avustralya'da ise Telstra, 3G ağını Haziran 2024'te kapatacağını paylaştı.

Türkiye'nin 3G ağını kapatmak ile alakalı planı henüz bilinmiyor.

PEKİ NEDEN?

Mobil operatörler, 3G'yi kapatarak önemli bir iyileştirme sağlayabilir. Ağlar, 3G'yi kapatarak 4G ve 5G gibi mobil sinyalleri iletmek için daha fazla spektrum kullanabilir. Belirli bir bağlantı türü (3G, 4G veya 5G gibi) için ne kadar fazla spektrum mevcutsa, kapsama, güvenilirlik ve hız açısından sunulabilecek hizmet o kadar iyi olur.

TELEFONLARINIZI DEĞİŞTİRMENİZ GEREKEBİLİR

Eğer telefonunuz çok eskiyse ve sadece 3G'yi destekliyorsa size kötü bir haberimiz var. Ne yazık ki bağlantıda kalmak için yeni bir cihaz satın almanız gerekebilir. Ayrıca, navigasyon sistemi, konum ve trafik verileri gibi akıllı hizmetler için 3G kullandığı için geçmiş yıllarda üretilen çoğu araba da etkileneceği düşünülüyor.

3G EMEKLİ OLACAK... PEKİ 4G TEHLİKEDE Mİ?

Söylendiği kadarıyla 4G daha uzun süre hayatımızda olacak. 5G yaygınlaşana kadar 4G'nin hayatımızdan çıkması beklenmiyor. 6G kullanılabilir olursa, 4G planlarının da ortaya çıktığını günleri görebiliriz. Yani gelecekte mobil dünyada her şey yine değişecek.

