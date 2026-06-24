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7 bin çay bardağıyla doğal klima yaptı! Evin sıcaklığını 5 derece düşürdü

Hindistanlı mimar Gokul Goyal, çatısına yerleştirdiği yaklaşık 7 bin toprak çay bardağı sayesinde evinin iç sıcaklığını 5 dereceye kadar düşürmeyi başardı. Sistem, elektrik tüketimini de yüzde 25 azaltıyor.

7 bin çay bardağıyla doğal klima yaptı! Evin sıcaklığını 5 derece düşürdü
Nilgün Arabacı

Artan sıcaklıklar ve yükselen enerji maliyetleri, alternatif serinleme yöntemlerini gündeme getirirken Hindistan'dan dikkat çeken bir çözüm geldi. Haryana eyaletinin Hisar kentinde yaşayan mimar Gokul Goyal, geleneksel toprak çay bardaklarını kullanarak geliştirdiği çatı sistemiyle hem evini serinletti hem de elektrik faturasında önemli tasarruf sağladı.

Toplamda yaklaşık 7 bin adet “kulhad” adı verilen toprak çay bardağını çatısına ters şekilde yerleştiren Goyal, üzerini çimento ve mozaik kaplama ile kapattı. Böylece çatının altında doğal bir yalıtım katmanı oluşturuldu.

7 bin çay bardağıyla doğal klima yaptı! Evin sıcaklığını 5 derece düşürdü 1

SIRRI HAVA BOŞLUKLARINDA

Sistemin temelinde oldukça basit bir fizik prensibi yatıyor. Ters çevrilen bardakların içinde kalan hava boşlukları, güneşten gelen ısının doğrudan beton zemine ulaşmasını engelliyor. Hava, en etkili doğal yalıtkanlardan biri olarak biliniyor.

Bunun yanı sıra çatının üst kısmında kullanılan mozaik kaplama da güneş ışınlarının büyük bölümünü yansıtarak ısının emilmesini azaltıyor. Böylece hem yansıtma hem de yalıtım etkisi bir arada çalışıyor.

SICAKLIĞI 5 DERECE DÜŞÜRÜYOR

Goyal'ın verdiği bilgilere göre sistem, sıcak yaz günlerinde evin iç sıcaklığını 4 ila 5 derece arasında azaltabiliyor. Bu sayede vantilatör ve klima gibi cihazlara duyulan ihtiyaç azalırken enerji tüketiminde de yüzde 20 ila 25 arasında tasarruf sağlanıyor.

Elektrik kullanmadan çalışan sistem, gün boyunca sessiz şekilde serinlik sağlıyor ve herhangi bir bakım maliyeti gerektirmiyor.

7 bin çay bardağıyla doğal klima yaptı! Evin sıcaklığını 5 derece düşürdü 2

GELENEKSEL BARDAKLAR TEKNOLOJİYE DÖNÜŞTÜ

Hindistan'da yüzyıllardır kullanılan kulhad bardakları, genellikle çay servisinde tercih ediliyor ve kullanım sonrası atılıyor. Ucuz, biyolojik olarak çözünebilen ve kolay bulunabilen bu bardaklar, Goyal'ın projesiyle farklı bir amaca hizmet etmeye başladı.

Mimar, günlük yaşamın sıradan bir parçası olan toprak bardakları yenilikçi bir yapı malzemesine dönüştürerek geleneksel bilgi ile modern mühendisliği bir araya getirdi.

Görseller yapay zeka ile oluşturulmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan klima sıcaklık
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