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  4. 7 buçuk ay sonra kapılarını yeniden açıyor! Disneyland Paris ile ilgili beklenen karar açıklandı

7 buçuk ay sonra kapılarını yeniden açıyor! Disneyland Paris ile ilgili beklenen karar açıklandı

17.06.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü eğlence merkezi Disneyland, koronavirüs pandemisi nedeniyle kapılarını 30 Ekim’de kapatmıştı. Dünyanın en ünlü turizm merkezlerinden biri olarak kabul edilen Disneyland Paris kapılarını yeniden açtı.

7 buçuk ay sonra kapılarını yeniden açıyor! Disneyland Paris ile ilgili beklenen karar açıklandı

Fransa’da koronavirüs salgınında vaka sayılarının düşmesiyle birlikte hayat yeniden normale dönüyor. Salgın nedeniyle 30 Ekim’den bu yana kapalı olan Disneyland Paris, 7.5 ayın ardından kapılarını yeniden açtı. Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde açılan Disneyland’de 6 yaşından itibaren tüm ziyaretçiler için maske takma zorunluluğu getirilirken, sosyal mesafeyi kolaylaştırmak için kapalı oyun kapasitesi yüzde 50, açık oyun kapasitesi ise yüzde 65 olarak belirlendi.

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Paris’te bulunan Disneyland’ın çevresindeki onlarca otel ve restoran, salgın krizinden önce tek başına Fransız turizm gelirinin yüzde 6’sından fazlasını oluşturuyordu. İlk olarak 12 Nisan 1992 tarihinde açılan Disneyland Paris, 2018 yılında günde yaklaşık 27 bin ziyaretçi sayısıyla Avrupa’nın önde gelen turizm merkezlerinden biri haline geldi.

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Fransa’da bugünden itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılırken, stat ve pazarlar gibi kalabalık yerlerde ise maske kullanımı devam edecek.

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Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 58 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 747 bin 647’e ulaştığı bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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