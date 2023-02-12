7 gündür yayın yapan muhabir Gülnur Saydam 'Burada cehennemi gördüm' diye başladı, acı hikayesini anlatırken hem kendisi hem izleyenler ağladı! 'Kaybettim...''

Atom bombası etkisi yapan ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay'da binlerce binanın yıkılmasına neden olan deprem sonrasında ortaya çıkan hikayeler adeta yürekleri dağlamaya devam ediyor. TV100 muhabiri Gülnur Sağlam az önce Hatay'daki son durumu anlatırken kendisi hakkındaki acı gerçeği de açıkladı.

DEPREMİN İLK GÜNÜNDEN BİRİ YAYIN YAPIYOR, AİLESİNİ KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI!

Stüdyoda modaratör Hande Aydemir'in sorularını yanıtlayan TV100 muhabiri Gülnur Saydam, önce 149. saatte bekleyişin hala devam ettiğini mucizelerin sürdüğünü belirtti. Daha sonra Aydemir'in 'Sen nasılsın?' sorusunu duyan Saydam acı hikayesini anlattı.

'BURADA CEHENNEMİ GÖRDÜM...'

'Ben burada cehennemi gördüm, her gittiğim enkazda akrabam var burada olmam lazım ben bu toprakların kızıyım, İskenderun'un kızıyım. İlk günden itibaren buradayım. Bu deprem değil atom bombası atılmış gibi...

İlk gün 3-4 tane arama kurtarma ekibi vardı, ilk günler çok kötüydü elbette ki onlar için de durum yok. Ellerinden geleni yaptılar ama yetersizlerdi birçok kişi hipotermiden hayatını kaybetti.

MUHABİR GÜLNUR SAYDAM GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI: EN YAKIN ARKADAŞIMI KUZENİMİ KAYBETTİM

Kendi ailemin oturduğu bina yıkılacak. En yakın arkadaşımı, kardeşimi, kuzenimi kaybettim. İlk canlı yayın yaptığım yerin kuzenimin yaşadığı ev olduğunu bile anlamadım her enkaz birbirine girmiş durumdaydı.

'AKRABALARIMI KAYBETTİM...'

Akrabalarımı kaybettim. Ne hissettiğimi bilmiyorum, 7. günün sabahında bile iliklerime kadar çaresizliği hissediyorum.

Belki kendi aileme akrabalarıma faydam olmadı ama burada insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Enkazın başında bekleyemezdim.'



