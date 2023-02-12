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Bu kez terörist değil yağmacı avına çıktılar! Özel tim ekipleri deprem bölgesinde suçüstü yakaladı

12.02.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası 10 ildeki yıkımların yaralarını sarmaya çalışırken, deprem bölgelerinden gelen yağma ve hırsızlık haberleri sonrası harekete geçildi. Ekipler deprem bölgelerinde güvenliği sağlarken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün özel operasyon timi sahaya inip zanlıları tek tek yakaladı.

Bu kez terörist değil yağmacı avına çıktılar! Özel tim ekipleri deprem bölgesinde suçüstü yakaladı

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Söz konusu deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Binlerce kişi enkaz altında kalırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Türkiye'yi yasa boğan depremlerde Adana’da da 12 bina yıkılırken 500’den fazla kişi can verdi. Adana’da özellikle Çukurova ilçesinde Güzelyalı, Huzurevleri ve Yurt Mahallesinde büyük hasar oluştu.

Vatandaşlar can korkusuyla özellikle apartmanları terk edip ya şehir değiştirdi ya da Adana’da daha güvenli mahallelere geçti. Depremzedeler canı derdine düşüp evini iş yerini bırakıp kaçtı.

YAĞMALAMALAR BAŞLADI

Hırsız ve yağmacılar fırsat bilerek vatandaşın terk ettiği iş yerini ve evlerine yağmalayamaya çalıştı.

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POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bu durumu fark eden polis ise hemen harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı özel operasyon timleri hemen sahaya sürüldü.

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6 YAĞMACI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Daha önce terörist avlayıp birçok PKK’lıyı etkisiz hale getiren ekip, şimdi de yağmacı ve hırsızları etkisiz hale getirdi. Terör ekipleri 6 yağmacı ve hırsızı suçüstü yakalayıp emniyete getirdi.

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(İHA)

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