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  4. 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize gerçek mi? 7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi?

7. Koğuştaki Mucize konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize gerçek mi? 7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi?

03.10.2020 19:35 | Son Güncelleme:
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7. Koğuştaki Mucize konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize gerçek mi? 7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi?

Vizyona girdiği tarihte filmi izleyen herkesi hikayesiyle gözyaşlarına boğan 7. Koğuştaki Mucize yeniden televizyon ekranlarında izleyiciler ile buluşuyor. Filmin ekranlara gelmesiyle beraber filmle ilgili araştırmalar da başladı. Özellikle 7. Koğuştaki Mucize gerçek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi? İşte tüm merak edilenler…

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofiya Aksongur’un rol aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmi izleyen herkesi gözyaşlarına boğmasıyla bilinen filmler arasında yer alıyor. Oldukça dokunaklı bir hikayenin anlatıldığı film, yeniden televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Bu nedenle 7. Koğuştaki Mucize ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Televizyon izleyicileri 4 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de filmi televizyonda izleyebilecek. Aynı zamanda televizyon seyircileri tarafından 7. Koğuştaki Mucize hangi kanalda sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Film Fox TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Şimdi, filmle ilgili çok sayıda araştırma yapılıyor. Peki, 7. Koğuştaki Mucize konusu gerçek mi? İşte tüm merak edilenler...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

Filmin konusu henüz filmi izlememiş olanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Zihinsel engelli Memo, kızı ova ve babaannesi Fatma Nine ile beraber Muğla’da yaşıyor. Çobanlık yaparak ailesini geçindiren Memo, bir gün sıkı yönetim komutanı ve ailesinin piknik yaptığı ormanda koyunlarını otlatıyor. Çocukların oyun oynadığını gören Memo, onların oyunlarına eşlik ediyor. Bir süre sonra tüm çocuklar piknik alanına geri dönüyor ancak komutanın kızı Memo ile oynamaya devam ediyor. Bu sırada kız çıktığı kayalıklardan düşüyor ve Memo onu kurtarmaya çalışsa da kız hayatını kaybediyor.

7. Koğuştaki Mucize konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize gerçek mi? 7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi?

Memo’nun kollarında kızını ölü gören komutan ise Memo’nun çocuğu öldürmeye çalıştığını düşünüyor ve idamını istiyor. İşkenceye ve kötü muameleye maruz kalan Memo, çıkarıldığı mahkemede idam cezasına çarptırılıyor. Oysa ailesi ve arkadaşları Memo’nun suçsuz olduğunu biliyor ve onu kurtarmak için türlü yollar arıyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

  • Aras Bulut İynemli: Memo
  • Nisa Sofiya Aksongur: Ova
  • Celile Toyon: Fatma Nene
  • İlker Aksum: Askorozlu
  • Mesut Akusta: Yusuf
  • Deniz Baysal: Öğretmen Mine
  • Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
  • Sarp Akkaya: Müdür Nail
  • Yıldıray Şahinler: Hafız
  • Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
  • Ferit Kaya: Ali
  • Serhan Onat: Meydancı Selim
  • Emre Yetim: Ayna
  • Gülçin Kültür Şahin: Hatice
  • Cankat Aydos: Kaçak Asker
  • Doğukan Polat: Tevfik
  • Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
  • Serhat Üstündağ
  • Nadi Güler
  • Özgür Dereli
  • Basri Albayrak
  • Özgür Avşar
  • Mert Zaim
  • Serdar Akülker

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NEREDE ÇEKİLDİ?

Televizyon izleyicileri filmin nerede çekildiğini de merak ediyor. 2019 yılında vizyona giren filmin çekimleri Muğla’da ve İstanbul Beykoz’daki özel hazırlanan platoda yapıldı. Aynı zamanda 7. Koğuştaki Mucize Muğla’nın hangi ilçesinde çekildi diye de merak ediliyor. Çekimlerin Kapıkırı, Bafa ve Serçin Kışlası’nda yapıldığı biliniyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE GERÇEK Mİ?

Özellikle filmi daha önce izlemiş ya da hikayesini duymuş olanlar tarafından 7. Koğuştaki Mucize senaryo gerçek mi diye de soruluyor. Film, vizyon tarihi 2013 olan Güney Kore yapımı Miracle in Cell No 7 filminden uyarlandı. Filmin Güney Kore versiyonunun yönetmen koltuğunda Lee Hwan-kyung otururken senaryosu ise Lee Hwan-kyung, Yu Young-a, Kim Hwang-sung ve Kim Young-seok tarafından yazıldı. Film, Güney Kore’de de Güney Kore sinemasının en başarılı filmleri arasında gösteriliyor.

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