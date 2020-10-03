7. Koğuştaki Mucize konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize gerçek mi? 7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofiya Aksongur’un rol aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmi izleyen herkesi gözyaşlarına boğmasıyla bilinen filmler arasında yer alıyor. Oldukça dokunaklı bir hikayenin anlatıldığı film, yeniden televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Bu nedenle 7. Koğuştaki Mucize ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Televizyon izleyicileri 4 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de filmi televizyonda izleyebilecek. Aynı zamanda televizyon seyircileri tarafından 7. Koğuştaki Mucize hangi kanalda sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Film Fox TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Şimdi, filmle ilgili çok sayıda araştırma yapılıyor. Peki, 7. Koğuştaki Mucize konusu gerçek mi? İşte tüm merak edilenler...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

Filmin konusu henüz filmi izlememiş olanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Zihinsel engelli Memo, kızı ova ve babaannesi Fatma Nine ile beraber Muğla’da yaşıyor. Çobanlık yaparak ailesini geçindiren Memo, bir gün sıkı yönetim komutanı ve ailesinin piknik yaptığı ormanda koyunlarını otlatıyor. Çocukların oyun oynadığını gören Memo, onların oyunlarına eşlik ediyor. Bir süre sonra tüm çocuklar piknik alanına geri dönüyor ancak komutanın kızı Memo ile oynamaya devam ediyor. Bu sırada kız çıktığı kayalıklardan düşüyor ve Memo onu kurtarmaya çalışsa da kız hayatını kaybediyor.