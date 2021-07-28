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7 yaşındaki Molly Wright’in TED konuşması tüm dünyada yankı buldu! Ebeveynlere önerilerde bulundu

28.07.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TED konuşmaları son dönemde tüm dünya tarafından yakından takip edilen bir alana dönüştü. Bazı konuşmacılar özellikle yaşları ve ele aldıkları konular nedeniyle bir hayli ses getirdi. Yıllar öncesinde iklim değişikliğine dair yaptığı konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Greta Thunberg, bunlardan sadece bir tanesiydi. Şimdi ise yedi yaşındaki Molly Wright herkesin ağzını açık bırakıyor.

7 yaşındaki Molly Wright’in TED konuşması tüm dünyada yankı buldu! Ebeveynlere önerilerde bulundu

‘Yeni Greta Thunberg’ olarak anılan 7 yaşındaki Molly Wright, TED konuşması yapan en genç kişi olarak tarihe adını yazdırdı. 1 yaşındaki Ari adlı bebekle sahneye çıkan Wright, yüzlerce seyircinin doldurduğu salonun sahnesine çıktı. Molly Wright, çocuklar için daha iyi erken eğitim seçenekleri için kampanya yürütmek üzere eski Güney Avustralya Başbakanı Jay Weatherill'in başkanlığında bir kuruluş olan Thrive for Five Vakfı tarafından TED konuşması için önerildi.

Avustralyalı yedi yaşındaki Molly Wright, kendisini dinlemek için toplanan kalabalığa her çocuğun 5 yaşına kdar nasıl geliştiğini ve dönüştüğünü anlattı. Animasyon ve video görüntülerinin kullanıldığı konuşmada, Ari’nin babası Amarjot çocuklara eşlik etti. Küçük konuşmacının "Ya size ‘Ce-e oyununun dünyayı değiştirebileceğini söyleseydim?" diye başladığı konuşmasını başarılı tonlamaları tüm dünyanın dikkatini çekti.

ÇOCUK BEYNİNİ BAMBAŞKA BİR AÇIDAN SUNDU

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“Bugünkü konuşmam, siz yetişkinlerin bizi çocuk ve yetişkin olarak şekillendirmek için yapabileceği bazı güçlü şeyler hakkında” diyen Wright, “Bunu nereden mi biliyorum? Çünkü ebeveynlerim ve etrafımdaki kişiler bunu sık sık yaptılar” diye konuştu.

Bir çocuğun beyninin hayatının ilk yıllarında hızla geliştiğini anlatan Wright’ın “Tüm çocukların o kadar şanslı olmadığını biliyorum – bazı arkadaşlarım, okulumdaki bazı çocuklar, dünyanın dört bir yanından pek çoğu. Bunun değişmesine yardım etmek istiyorum” sözleriyle çocuk gelişimine bambaşka bir bakış açısıyla yaklaştı. Konuşmasında yedi yaşındayken çocuk beyninin bir yetişkinin yüzde 90’ı kadar olduğunu anlatması büyük ses getirdi.

EBEVEYNLERE ÖNERİLERDE BULUNDU

Sağlıklı bir çocuk gelişimi için ebeveynlere önerilerde bulunan Wright, bağlantı kurmak, konuşmak, oynamak ve sağlıklı bir ev ile toplulukta yaşamanın çocuklar için önemli olduğunun altını çizdi. Küçük yaşına rağmen salondakilerden alkış toplamayı başaran Whight, “ Çocuklara; arkadaş edinmek, sınavlardan geçmek, meslek sahibi olmak, kendi ailelerini kurmak dahil çok önemli hayati yetenekleri öğrettiliyor. Araştırmalar, ebeveynlerin dikkati dijital cihazlar tarafından dağıtıldığında, bunun çocukları ile bağlantı kurma yeteneklerini azalttığını ortaya koyuyor” dedi.

GRETA THUNBERG’E BENZETİLMESİ HOŞUNA GİTTİ

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Wright, daha önce kendisi ve Greta Thungerg arasında yapılan karşılaştırmaları memnuniyetle karşıladığını ve İsveçli öğrencinin iklim değişikliği için yaptığın aktivizm mücadelesini, kendisinin erken eğitim için yapmak istediğini söyledi.

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