Bir döneme damga vuran dünyanın en zeki insanı: William James Sidis

Dünya tarihine adını yazdıran birçok bilim insanının, tarihçinin, mucidin IQ seviyelerinin 150’in üzerinde olduğu bilinir. Dünyanın en zeki insanlarından biri olarak görülen ünlü fizikçi Alber Einstein’in IQ’su 160, Isaac Newton’un IQ’su 190 ve Mark Zuckerburg’un IQ’su 152 olarak değerlendirilmişti. Hatta bu insanlar çoğu kesimler tarafından dahi olarak nitelendirilmişti. Her biri başarılarıyla tarihe adlarını yazdırdı. Ancak bu isimlerin dışında IQ’su 250 ila 300 arasında olduğu söylenen bir kişi yaşadı. Yaşayan en zeki adam olan William James Sidis; bir çocuk dahi ve olağanüstü bir matematikçiydi. Birden fazla dilde usta ve yetenekli bir yazardı. Fakat ne yazık ki kimse onun adını duymadı. İşte bir zamanlar yaşayan en zeki adamın trajik hikayesi…

William James Sidis, 1 Nisan 1898 tarihinden New York’ta doğdu. Rusya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne göçen Yahudi bir ailenin çocuğuydu. Babası Boris Harvard’dan dereceyle mezun olan ünlü bir psikolg, annesi Sarah ise doktordu. Ebeveynlerinin zekası yüksek olduğu için Sidis’in de genetik olarak parlak bir zekaya sahip olması bekleniyordu. Ancak o beklentilerinde üzerinde bir zekaya sahipti. William, 8 aylıkken alfabeyi söktü. Sadece 18 aylıkken The New York Times’ı okuyabiliyordu. 8 yaşına geldiğinde ise kendi kendine Latince, Yunanca, Fransızca, Rusça, Almanca, İbranice, Türkçe ve Ermenice öğrendi. Bu 8 dile ek olarak kendi dilini icat etti ve bu dile “Vendergood” ismini verdi.