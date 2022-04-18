7 yıl önce dünya turuna başlayan çift, aynı noktada gezilerini bitirdi

Antalya Limanı'ndan 10 Ağustos 2015 tarihinde 'Kandiba' isimli tekneleriyle dünya turuna çıkan Zehra ve Hasan Şirin çifti ile köpekleri Carlos denizde geçen seyirlerini tamamladı.Çıkış yaptıkları tarihte geride bıraktıkları sevdikleri tarafından Antalya Limanı'nda karşılanan çift, duygu dolu anlar yaşadı.

Çift yola çıkarken geride bıraktıkları birer çift ayakkabılarını da giyerek yeniden karaya ayak bastı.Zorlu ve bir o kadar da keyifli bir seyir yaptıklarını anlatan Şirin çifti, zorluk çektikleri ve fırtınalarla da çok uğraştıklarını söyledi.

17 METRELİK TEKNEYLE 7 YIL

17 metrelik tekneleriyle 7 yıl süren dünya turunda açık denizde korsanların tacizine de uğradıklarını belirten Hasan Şirin, her şeye rağmen yolculuklarının keyifli geçtiğini ifade etti.

Bodrum, Karayipler, Grenada, Fiji, Yeni Kalidonya ve Malezya rotasında 7 yıl geçiren çift, çoğunlukla koylarda dinlendiklerini ve hava durumuna göre denize açıldıklarını kaydetti. Denizcilik bilgilerinin de çok az olduğunu ancak ona rağmen bir cesaretle yola koyulduklarını ve hayallerinin peşinden gittiğini belirten Zehra Şirin, “Fırtınalar bizi çok zorladı. Ancak yine de çok keyifli bir yolculuktu" dedi.

Geride bıraktıkları ailelerinin desteğiyle ayakta durabildiklerini kaydeden Hasan Şirin, “Dünya sandığımız kadar küçük değil. Bunu gördük. Denizlerin, koyların ve diğer ülkelerin çok güzel olduğunu yaşayarak öğrendik" diye konuştu.

MOTORLARI ARIZALANDI, KORSANLAR TACİZ ETTİ

Açık denizde korsanların tacizine uğradıklarını anlatan Hasan Şirin, "Bizi yakalamak için manevra yaptılar ancak teknenin ışıklarını kapatarak geri döndük ve onlardan kaçtık. Sonrasında da tekne motorumuz arızalandı. Çaresiz yelkenle bir süre seyir yaptık. Büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı'na ulaştık ve bizi kurtardılar" sözlerini kullandı.

Şirin çifti gençlere hayallerinin peşinde gitmeleri yönünde tavsiyede bulunarak yeni hedeflerinin Türkiye'nin denizlerini ve koylarını tek tek dolaşmak olduğunu söyledi. (DHA)



