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7 yıl önce gündem olmuştu

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TEKNOLOJİ  | 25.08.2019 08:59 | Son Güncelleme

7 yıl önce milyonlarca sosyal medya kullanıcısının copy-paste ederek kendi profillerinde yayınladıkları bir “trol” mesajı yeniden ortaya çıktı.

7 yıl önce gündem olmuştu

Facebook’un gizlilik ayarlarında yaptığı değişiklikle kullanıcıların fotoğraflarını ve mahrem verilerini ücretsiz olarak kullanabileceğinin hatırlatıldığı bu “trol” metni milyonlarca insan gerçek sanmıştı.

“Cenova Konvansiyonunun” vatandaşlara tanıdığı yasal haklar gereğince, fotoğraflarının telif hakkının sadece kullanıcıya ait olduğunu beyan eden milyonlarca kullanıcı trollendiğini hiçbir zaman fark etmedi.

Bu metin o kadar çok paylaşıldı ki, bunun trolleme girişimi olduğunu anlatmaktan yorulanlar bile metni paylaşan insanlarla dalga geçmeye başladılar.

Ancak tarih şimdi yeniden tekerrür ediyor. Bu kez de, onlarca milyon dolar servetleriyle herkesin hayran olduğu hayatlar yaşayan selebritiler komik duruma düştü.

Çok sayıda selebriti Instagram’da yapılan gizlilik politikası değişimi nedeniyle haklarından vazgeçmediklerini belirten uzun bir uyarıyı kopyalarak bu fotoğraf/metni resmi Instagram hesaplarında paylaşmaya başladılar. Üstelik sadece selebritiler değil, ABD hükumetinden siyasetçiler/politikacılar da bu tuzağa düştüler. Özellikle de Enerji Bakanı’nın metni kopyalayıp paylaşması büyük dikkat çekti. Bu basit hileye kanan bakanın, ABD nükleer silahlarını ateşlemeye yetkisinin olması da sosyal medyada tartışma konusu oldu.

7 yıl önce bütün dünyayı güldüren bu trolleme denemesinin yeniden başarıya ulaşması, sosyal medyadaki kullanıcıların medya okur yazarlığı konusunda ne kadar zayıf olduğunu da ortaya koydu. Ayrıca Usher, Waka Flocka Flame, Julianne Moore, Julia Roberts ve Rob Lowe da aynı trol metni paylaştı.

Facebook yöneticileri, yeniden ortaya çıkan bu metin üzerine açıklama yaparak, metnin tamamen uydurma olduğunu da hatırlattılar.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya trol

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