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70 kilo veren Ferah Zeydan'ın inanılmaz değişimi!

09.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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70 kilo veren Ferah Zeydan'ın inanılmaz değişimi!

Bir dönem yayınlanan 'X Factor' adlı müzik yarışmasında güçlü sesiyle dikkat çeken genç şarkıcı Ferah Zeydan, değişimi ile herkesi şaşırttı.

'X Factor' yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan, 152 kilodan 82 kiloya düştü. Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.

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Ferah Zeydan, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası sıkı bir diyet uyguladı. 70 kilo veren 26 yaşındaki şarkıcı, bambaşka bir görünüme kavuştu.

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Aynı zamanda bisiklete binerek her gün spor yapan Zeydan’ı kilolu haliyle tanıyan hayranları, şarkıcıyı artık tanımakta güçlük çekiyor.

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Ünlü müzisyen Sinan Akçıl ile 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle beğeni toplayan Ferah Zeydan, sosyal medyanın da ilgi odağı oldu.

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"NASIL DEĞİŞMİŞ MİYİM?"

'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına katılan şarkıcı, "Uzun bir aradan sonra bizleri tekrardan buluşturan Demet Akalın ve Alişan'a teşekkür ediyorum. Nasıl değişmiş miyim ? Şarkıları beğendiniz mi? Kimler seyretti?" mesajını yayınladı.
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Ekran Alıntısı

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