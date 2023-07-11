70 kilo veren Ferah Zeydan'ın son halini görenler tanıyamadı! X Factor ile hafızalara kazınmıştı

Yayınlandığı dönemde ses getiren X Factor yarışması unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Şarkı yarışmasına katılan yarışmacıların son halleri sık sık gündem oluyor. Ferah Zeydan yarışmaya katıldığında 19 yaşındaydı. 70 kilo veren Zeydan’ın son halini görenler şaştı kaldı.

Sunuculuğunu Kadir Doğulu'nun üstlendiği X Factor'ün jüri koltuğunda Emre Aydın, Ziynet Sali, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan oturuyordu.

One Direction grubu ve James Arthur gibi dünyaca ünlü şarkıcıların yıldız olmasını sağlayan yeni jenerasyon şarkı yarışması X Factor-Star Işığı'nın Türkiye uyarlamasında da bazı yarışmacılar ünlü oldu.

Bu isimlerden biri olan ve Sertap Erener’in Aşk şarkısını seslendirdiği performansı ile hafızalara kazınan Ferah Zeydan'ı tüm jüri üyeleri ayakta alkışlamıştı.

Ünlü isim mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğradı ve 70 kilo verdi.

Geçmişte Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan ilgi odağı oldu.

Zeydan yarışmadan sonra Emre Aydın'ın yapımcılığında çıkarttığı şarkılarla da büyük beğeni topladı.