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  4. 70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons oldu

70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons oldu

BERLİN (AA) - Almanya'da, 20 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek 70’nci Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) jüri başkanlığına, ünlü İngiliz aktör Jeremy Irons seçildi.

Berlinale yönetiminden yapılan açıklamada, bu yıl 71 yaşındaki Oscar ödüllü film ve tiyatro oyuncusu Jeremy Irons’un festivalin jüri başkanlığını yapacağı duyuruldu.

Kariyerinde birçok filmde oynayan Irons, 1991’de “Reversal of Fortune” filmdeki rolüyle en "iyi oyuncu" Oscar ödülünü ve Altın Küre ödülünü almıştı.

70. Berlinale'de gösterilecek filmler henüz açıklanmadı.

Festivalin programı 29 Ocak’ta kamuoyuyla paylaşılacak.

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70. Berlin Film Festivali, Almanya, Berlinale, Jeremy Irons,

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