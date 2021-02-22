700 yıllık kale Üçüncüoğlu ailesine miras kaldı

700 yıllık kalenin kendisinin de ferdi olduğu sülalesine tescil edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Şefika Seray Üçüncü kaleyi nasıl değerlendirecekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aile büyüklerinin aldığı kararla Trabzon’da bir vakıf kurma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Şefika Seray Üçüncü, kaleden elde edilecek gelirle öğrencilere burs vereceklerini ve fakir, fukaraya yardım ederek Kızılay’a 10 bin ünite kan temin etmek için kan bankası kuracaklarını ifade etti.

'DEDEM TRABZON EYALETİNİN VALİSİYDİ'

Aslen Trabzonlu olan ve Balıkesir’de ikamet eden Şefika Seray Üçüncü büyük büyük dedesi Üçüncüzade Ömer Paşa’dan kendilerine 700 yıllık kale kaldığını belirterek, “Üçüncüoğlu sülalesindenim. 700 yıllık bir kalenin varisi olduğumu bana söyleseler ben inanmazdım. Ancak şu an bunun mutluluğu ve sevinci içerisindeyim. Bu olay çevremde de büyük bir ilgiyle karşılandı. Dedem Üçüncüzade Ömer Paşa Karadeniz’e kıyısı olan bütün il ve ilçelerin bağlı olduğu Trabzon Eyaleti’nin 1836 yılında valiliğini yaptı. O zamandan bu yana tabi Trabzon’un ilk kuruluşunda dedemin büyük emekleri oldu. Trabzon’da başlayan bir ayaklanma nedeniyle saray tarafından burada görevlendiriliyor ve oraya vali olarak atanıyor. Oradaki ayaklanmayı bastırıyor. Onun akabinde tabi dedem Üçüncüzade Ömer Paşa Trabzon’a yerleşiyor ve kendine saray yaptırıyor, orada bulunan arazilerden satın alıyor. Dedem Üçüncüzade Ömer Paşa Trabzon’da bir vakıf kuruyor. Vakfın gelirlerini etrafındaki fakir, fukaraya yardım ederek harcıyor. Kendi şahsi adına hiçbir şey yaptırmıyor” diye konuştu.