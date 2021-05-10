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  4. 71.Berlin Film Festivali’nin yaz programı belli oldu! Haziran ayındaki etkinlik için 16 farklı mekan seçildi

71.Berlin Film Festivali’nin yaz programı belli oldu! Haziran ayındaki etkinlik için 16 farklı mekan seçildi

Seray Üstün Seray Üstün
10.05.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

71. Berlin Film Festivali, koronavirüs pandemisi nedeniyle 5 Mart tarihinde çevrimiçi bir organizasyonla yapılmıştı. Kazananların açıklamasından sonra festival yönetimi yaz aylarında ödül töreninin fiziksel olarak gerçekleştirileceğini duyurmuştu. “Yaz Özel” etkinliği ismini alan ikinci bölümün 9-20 Haziran tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.

71.Berlin Film Festivali’nin yaz programı belli oldu! Haziran ayındaki etkinlik için 16 farklı mekan seçildi

Ödül töreninin yüz yüze ve fiziksel katılımla tamamlanacak olan ikinci aşaması için yetkililer net bir tarih açıklamaktan çekinmişti. Fakat dünya çapında başlayan aşılama döneminin olumlu etkileri gözlemlenmeye başlandığı ve Almanya’da saptanan yeni vaka sayısındaki düşüşe bağlı olarak festivalin “Yaz Özel” etkinliği gerçekleşmek için kesin bir tarih aralığına kavuştu ve programına 16 farklı mekan ekledi.

Yapılan resmi açıklamada, Berlin’de bulunan Müzeler Adası’nı bölgesini merkezine alacak olan etkinliğin programına dahil edilen 16 açık hava mekanı arasında Feiluftkino Museumsinsel, Freiluftkino Friedrichshain, Freiluftkino Rehberge, Freiluftkino Kreuzberg, Freiluftkino Hasenheide, ARTE Sommerkino Kulturforum, ARTE Sommerkino Schloss Charlottenburg, Open Air Kino HKW, silent green, Atelier Gardens Freiluftkino, Freilichtbühne Weißensee, Freiluftkino Biesdorfer Parkbühne, Freiluftkino Friedrichshagen, Freiluftkino Pompeji, Freiluftkino vom Filmrauschpalast ve Frischluftkino yer alıyor.

Deadline'da yer alan habere göre, “Yaz Özel” etkinliğinde gösterilecek filmler 20 Mayıs tarihinde açıklanacak. Biletler ise 27 Mayıs’ta satışa çıkarılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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