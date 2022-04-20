72 yaşındaki kadını dövüp arabasını çalan hırsızın sonu felaketle bitti! Çaldığı arabayla kaza yaptı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 72 yaşındaki Shirlene Hernandez isimli bir kadın benzin almak için durduğu istasyonda arabasından indiğinde saldırıya uğradı. Yaşlı kadından zorla arabasının anahtarını alan saldırgan kadını darp etti. Yüzüne yumruk atan saldırgan peşinden gelmemesi için yaşlı kadına arabanın kapısıyla sert bir şekilde vurdu. Olay yerinde bulunan üç kişi yaşlı kadına yardım etmeye çalışsa da saldırgan ellerinden kurtularak kayıplara karışmayı başardı. Ancak fazla ileri gidemedi.

POLİS ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı yakalamak için yaptıkları soruşturma kapsamında çalıntı arabanın yakınlardaki bir başka eyalette trafik kazasına karıştığını belirledi. Hırsızın öldüğünün haber vermesinden sonra Hernandez, “Etrafta olanı biteni gören birçok insan var. Onun ölmesine gerçekten üzüldüm. Beni incittiği için cezalandırılmasını istiyordum ancak Tanrı onu sefaletten kurtarmayı uygun gördü. Umarım bu durum başka birinin başına gelmez” dedi.

ARABASI KULLANILAMAZ HALDE

72 yaşındaki kadın arabasının kullanılamaz halde olduğunu belirten Hernandez, “Arabam tamamen parçalandı ve kullanılamaz halde. Bu yüzden çalışmayı bırakmak istemiyorum. Kendime yeni bir araba almam gerekiyor. Bu daha çok para kazanma zorunluluğunu doğuruyor” diye konuştu.



