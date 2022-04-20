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Mezar taşı sosyal medyada olay oldu! “Sürekli elindeydi, böyle anmak istedik”

20.04.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 yaşındaki Theresa 'Resa' Matautia isimli genç bir kız 2018 yılının Ağustos ayında intihar ederek hayata gözlerini yumdu. Sevdikleri onun hatırasını anmak için oldukça ilginç bir mezar taşı seçti. Hayatta olduğu süre boyunca genç kızın sürekli olarak telefonla uğraştığını belirten aile mezar taşı olarak bir iPhone tasarımı yaptırdı. Matautia’nın mezar taşını sosyal medya hesabından paylaşan abinin gönderisi bir anda popüler oldu.

Mezar taşı sosyal medyada olay oldu! “Sürekli elindeydi, böyle anmak istedik”

15 yaşında hayatını kaybeden Theresa 'Resa' Matautia isimli genç kızın anısına ailesi TikTok’ta bir hesap oluşturdu. Genç kızın hayatından kesitleri anlatan hesapta paylaşılan mezar taşı yoğun ilgi gördü. Pil yüzdesi ve Wi-Fi sembolleri gibi dikkat çekici detayların yer aldığı mezar taşında iPhone cep telefonunun tasarımı birebir uygulandı. Ekran bölümünde ise genç kızın ailesinden ve sevdiklerinden gelen duygusal mesajlar yer aldı.

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SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

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Mezar taşını paylaşan ağabey Geoffrey Matautia gönderisine, “Sürekli elindeydi, böyle anmak istedik. Kız kardeşimiz öldüğünde telefonunu mezar taşı yaptık” dedi.

Mezar taşının binlerce kişinin dikkatini çekmesi üzerine sosyal medya kullanıcı gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı durumu ilginç ve yaratıcı bulduklarını belirterek beğendiklerini söyledi. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise mezar taşını ölüye saygısızlık olarak nitelendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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