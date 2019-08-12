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74 yaşındaki sürücü, huzurevine otomobille böyle daldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 12.08.2019 12:19 | Son Güncelleme

İsrail'de 74 yaşındaki kadın sürücü, aracın kontrolünü kaybedince huzurevi lobisine daldı. Olayda sürücü dâhil 3 kişi yaralandı.

Kaza İsrail'in Ra'anana şehrinde meydana geldi.

Yerel medya 74 yaşındaki kadın sürücünün aracın kontrolünü kaybettiğini ve huzurevinin lobisine girdiğini yazarak, o anlara dair görüntüler yayınladı. Görüntülerde aracın geldiğini fark edenlerin son anda kaçtıkları ve canlarını kurtardıkları görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
israil Huzurevi kaza

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