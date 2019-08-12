74 yaşındaki sürücü, huzurevine otomobille böyle daldı

Kaza İsrail'in Ra'anana şehrinde meydana geldi.

Yerel medya 74 yaşındaki kadın sürücünün aracın kontrolünü kaybettiğini ve huzurevinin lobisine girdiğini yazarak, o anlara dair görüntüler yayınladı. Görüntülerde aracın geldiğini fark edenlerin son anda kaçtıkları ve canlarını kurtardıkları görülüyor.

(İHA)

