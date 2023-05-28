MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 76'ncı Cannes Film Festivali'ne damga vurmuştu! En iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar yurda döndü

76'ncı Cannes Film Festivali'ne damga vurmuştu! En iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar yurda döndü

28.05.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da düzenlenen 76'ncı Cannes Film Festivali'nde, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar, Türkiye'ye döndü. 

76'ncı Cannes Film Festivali'ne damga vurmuştu! En iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar yurda döndü

Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 15.20'de Nice'den İstanbul Havalimanı'na gelen oyuncu Merve Dizdar basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk evladı olarak Türkiye'ye böyle bir ödül kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Dizdar, "Herkes çok mutlu oldu bu benim için çok daha önemli. Onlar çok daha mutlu olduğu için ben daha mutlu oluyorum. İnsanın ülkesine böyle bir ödülle gelmesi çok büyük bir gurur. İlk defa böyle çok önemli şeyler hissediyorum" dedi. 

qq

'HIZLICA OYUMU KULLANMAYA GİDİYORUM'

Ünlü oyuncuların yer aldığı festivalde en iyi kadın oyuncu ödülüne hak kazandığı için çok şaşırdığını ifade eden Dizdar, "Nuri Bilge Ceylan zaten çok büyük bir yönetmen. O her zaman dünyada da çok önemli bir yönetmen. Çok önemli oyuncular vardı orada yarıştığım. Çünkü, çok çok iyi oyuncular vardı. O yüzden tek bir duygu değil, birkaç duyguyu yaşadığım için çok şaşırdım. Ama sonra kendime geldim. Çok önemli oyuncular vardı. Hepsi filmi çok beğendi. Nuri Bilge Ceylan'ı zaten çok iyi tanıyorlar. Çok iyi yorumlar aldım. Yoldan geldim çok yorgunum o yüzden odaklanamıyorum. Şu an oyumu kullanmaya gidiyorum. Şimdi hemen hızlıca oyumu kullanacağım" diye konuştu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!
"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi
Evine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalogEvine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalog
Anahtar Kelimeler:
Merve Dizdar uçak anne film festivali

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

Binali Yıldırım'ın eşine sorduğu soru kahkahalara neden oldu!

Binali Yıldırım'ın eşine sorduğu soru kahkahalara neden oldu!

Meteoroloji 5 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji 5 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

İki aile birbirine girmişti! Kanlı biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İki aile birbirine girmişti! Kanlı biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.