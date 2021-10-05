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  4. 8 ay önce anne ve babasını kaybetmişti! Minik Mahmut yoğun bakımda

8 ay önce anne ve babasını kaybetmişti! Minik Mahmut yoğun bakımda

05.10.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 8 ay önce anne ve babasını trafik kazasında kaybedince babaannesinin bakımını üstlendiği 4 yaşındaki Mahmut Ömer Bakır, üzerine gardırop devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Küçük çocuk, yoğun bakımda tedaviye alındı.

8 ay önce anne ve babasını kaybetmişti! Minik Mahmut yoğun bakımda

Olay, öğle saatlerinde Gölcük Yeni Mahalle’de meydana geldi. Adem Bakır ile eşi Şehide Bakır, geçen şubat ayında Çorum'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti. Bakır çiftinin çocukları Mahmut Ömer Bakır'ın bakımını ise babaanne üstlendi.

BABAANNESİ BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

İddiaya göre küçük çocuk oyun oynadığı sırada üzerine devrilen gardırobun altında kaldı. Mahmut Ömer'in sesini duyan babaannesi bağırarak komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mahmut Ömer Bakır'ı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

Küçük çocuk, burada yapılan müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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