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8 yıldır kanserle savaşan ünlü sunucu Deborah James hayatını kaybetti

29.06.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılından beri bağırsak kanseriyle mücadele eden yazar ve sunucu Deborah James, ailesinin evinde hayatını kaybetti. Acı haberi veren aile, son anına kadar sunucunun yanında olduklarını söyledi.

8 yıldır kanserle savaşan ünlü sunucu Deborah James hayatını kaybetti

"You Me and The Big C" adlı BBC podcast yayınlarıyla tanınan sunucuDeborah James, 2016 yılından bu yana bağırsak kanseriyle savaşıyor. Kansere karşı mücadeleden dolayı adını geniş bir kitleye duyuran 40 yaşındaki sunucudan acı haber geldi.

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AİLESİNİN EVİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Geçtiğimiz mayıs ayında hastalığı ile ilgili açıklama yapan James, artık kendisi için tıbbi olarak yapılacak hiçbir şey olmadığını ve bu yüzden de evde bakıma başlayacağını ifade etmişti. Ünlü isim, bir süredir tedavi gördüğü ailesinin evinde hayatını kaybetti.

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ÖLMEDEN ÖNCE SEVENLERİNE TAVSİYEDE BULUNDU

James'in ailesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ünlü sunucunun ölüm haberini verdi. Deborah James'in olağanüstü bir eş, kız çocuğu, anne ve kız kardeş olduğu ifade edilen açıklamada açıklamada, sunucunun son nefesinde bütün ailesinin yanında olduğu bilgisine yer verildi. Aile, açıklamada ünlü sunucunun ölmeden önce sevenlerine "Keyif almaya değer bir yaşam bulun, risk alın, derinden sevin, pişman olmayın ve daima asi bir umudunuz olsun" tavsiyesinde bulunduğunu da söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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