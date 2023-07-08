8 yıllık aşk orucunu onunla bozmuştu! Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile boşandıktan sonra uzun bir süre kendini çocuklarına ve kariyerine adayan Çağla Şıkel yalnızlık orucunu 8 yıl sonra bozmuş, Avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ocak ayında başlayan bu ilişkinin evliliğe gitmesi beklenirken ayrılık haberi gelmişti.

Çağla Şıkel ile 6 aydır beraberlik yaşadığı avukat Nail Gönenli bayram tatili sonrası ayrılık kararı almıştı. Her yerde birlikte görüntülenen ünlü çiftin bu kararı özellikle yakın çevresini oldukça şaşırtmıştı.

Dün akşam yeniden bir araya gelen ünlü çift ilişkilerine bir şans daha verdiklerini paylaştıkları bir kare ile duyurdu. Nail Gönenli, Şıkel'e sarıldığı fotoğrafın altına ''Söylenecekler yazıldı...'' notu ile kalp emojisi koydu.





