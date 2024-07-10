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  4. 80'lerin ünlü ismiydi... Ayşe Mine'den üzen haber! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

80'lerin ünlü ismiydi... Ayşe Mine'den üzen haber! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.07.2024 14:52
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80'li yıllarda seslendirdiği 'Erkek Milleti' ve 'Yemin mi Ettin' şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşe Mine'den üzen haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden şarkıcıya yapılan tetkiklerin ardından 'kolon ve rektum kanseri' teşhisi konulduğu ortaya çıktı.

80'lerin ünlü ismiydi... Ayşe Mine'den üzen haber! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Bir döneme damga vuran Ayşe Mine, son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Asıl adı Ayşe Akyüz olan 63 yaşındaki şarkıcıya, yapılan tetkiklerin ardından kolon ve rektum kanseri teşhisi konulduğu ortaya çıktı.

ayşe mine 2

Tedaviye başlayan Ayşe Mine'nin son durumunu yakın dostu Onur Akay duyurdu.

AYŞE MİNE

'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN'

Akay; '"Canım Ayşe Mine, şu an Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde yatıyor ve kanserle savaşıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin, değerli sanatçımıza dualarınızda yer verin. Hem sesinin hem de yüzünün güzelliği ile bir döneme damga vurmuş sanatçımız için, yapılması gereken her şeyi yapalım" ifadelerini kullandı.

Express


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Ayşe Mine
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