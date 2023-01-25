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  4. 81 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk eleştirilere yanıt verdi! ''Gelsinler 80 yaşında, çıksınlar 15 yaşında...''

81 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk eleştirilere yanıt verdi! ''Gelsinler 80 yaşında, çıksınlar 15 yaşında...''

25.01.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

81 yaşında yüz gençleştirme operasyonu yaptığı için tepkilerin odağında yer alan Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, suskunluğunu bozdu.

81 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk eleştirilere yanıt verdi! ''Gelsinler 80 yaşında, çıksınlar 15 yaşında...''

Geçtiğimiz günlerde estetik operasyon geçiren Bedia Akartürk, ameliyat sonrası açıklama yaptı. Usta sanatçı, kendisine 'Bu yaşta estetik mi olur' diyenlere 'Beni hep dinç ve güzel görsünler' yanıtını verdi.

''UFAK TEFEK BEĞENMEDİĞİM YERLERİMİ...''

Bedia Akartürk, ''Elhamdülillah çok iyiyim. Cesaret ettim geldim ve çok mutluyum. 'Bu yaşa geldi estetik yaptırıyor' diyorlar ama önemli olan bu yaşta estetik yaptırabilmektir. Şimdiye kadar zaten göz önündeydik. Ufak tefek beğenmediğim yerlerimi doktoruma söyledim ve o da bana ‘sen karışma bana kendini teslim et’ dedi ve yaptı Allah razı olsun. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler. 65 sene boyunca hep çalıştım. Yüzümdeki şişlikler insin Allah nasip ederse bakın neler olacak" ifadelerini kullandı.

81 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk kendisini eleştirenlere yanıt verdi

''20-30 YAŞ FARK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''

Bedia Akartürk'ün doktoru Hayati Akbaş ise "Kendisi geldi ve ‘Ben halkın karşısında olan, ekranların karşısında olan bir insanım, halkım beni daha güzel görsün, yıllarında getirdiği değişikleri yok edebilir miyiz’ dedi. 'Memnuniyetle yapabiliriz' dedim. Gerekli analizleri yaptıktan sonra yüz gençleştirme operasyonları yaptık. Operasyonlar çok güzel geçti ve çok hoş oldu. En yakın zamanda yüzündeki şişlikleri indiği zaman çok daha dinamik şekilde kamuoyunu karşısına çıkacaktır. Şu an bile 20-30 yaş fark ettiğini düşünüyorum'' dedi.

81 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk kendisini eleştirenlere yanıt verdi

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