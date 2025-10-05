Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

85 tane karısı vardı... Tarikat liderinin kutsal sığınağı ortaya çıktı: İçeride yok yok! Netflix'e bile konu oldu

ABD’nin Arizona eyaletinde, çocuk istismarı suçundan ömür boyu hapis yatan Warren Jeffs’in liderliğini yaptığı FLDS tarikatının, kıyamet ve baskınlara karşı yerin altına gizli mağaralar kazdığı ortaya çıktı. Eski dedektif Mike King’in yıllar sonra keşfettiği bu mağaralar yiyecek, silah ve tarikat belgeleriyle dolu...

85 tane karısı vardı... Tarikat liderinin kutsal sığınağı ortaya çıktı: İçeride yok yok! Netflix'e bile konu oldu
Çiğdem Sevinç

ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan aşırı dini bir grup olan FLDS tarikatının, yıllar boyunca gizlice yer altı mağaraları kazdığı ortaya çıktı. Tarikatın eski lideri Warren Jeffs, 85 kadınla evliydi ve şu anda çocuk istismarı suçlarından ömür boyu hapis cezası almış durumda.

Eski bir dedektif olan Mike King, uzun yıllar bu mağaraların peşindeydi ama bir türlü izine rastlayamamıştı. Tarikat yıllar boyunca bu mağaraların varlığını reddetse de, Jeffs’in eşlerinden biri King’e gizli bir anahtar verdi. Anahtar sayesinde King, tarikatın merkezi yakınlarında yer alan mağaralara girmeyi başardı.

85 tane karısı vardı... Tarikat liderinin kutsal sığınağı ortaya çıktı: İçeride yok yok! Netflix e bile konu oldu 1

İÇERİSİ YİYECEK, SİLAH VE BELGELERLE DOLU

Mağaralarda uzun süre yaşamak için yiyecek, giyecek, silah ve tarikat belgeleri saklandığı görüldü. King’e göre bu mağaralar, devletin olası baskınlarına karşı liderleri korumak amacıyla yapılmış.

King, mağaraların 1953 yılında Short Creek’e yapılan büyük baskının ardından inşa edilmeye başlandığını ve yapımının yıllar, hatta onlarca yıl sürdüğünü belirtti. FLDS üyelerinin çoğunun bu mağaralardan haberi bile olmadığı düşünülüyor.

85 tane karısı vardı... Tarikat liderinin kutsal sığınağı ortaya çıktı: İçeride yok yok! Netflix e bile konu oldu 2

SIĞINAK KAZMIŞLAR

Netflix’in “Keep Sweet: Pray and Obey” adlı belgeselinde de yer alan Warren Jeffs, çocuklara cinsel istismar suçlarından şu anda ömür boyu hapis cezası çekiyor. Jeffs’in “manevi eş” olarak adlandırdığı eşlerinin birçoğunun reşit olmadığı ortaya çıkmıştı.

King, mağaraların tarikat liderlerini ve bazı seçilmiş kişileri korumak amacıyla yapıldığını, dış dünyaya tamamen kapalı ve gizli tutulduğunu söyledi. Mağaraların elle kazıldığı, hatta bazı kısımlarda dinamit kullanıldığı da ortaya çıktı.

“Bu yer onlar için kutsaldı, kimseyle paylaşmak istemediler” diyen King, tarikatın “biz ve diğerleri” anlayışıyla hareket ettiğini ve devlete derin bir güvensizlik beslediğini de vurguladı.

85 tane karısı vardı... Tarikat liderinin kutsal sığınağı ortaya çıktı: İçeride yok yok! Netflix e bile konu oldu 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
6 çocuğu benzin döküp yakmaya çalıştı: Çakmağı tam çakacakken...6 çocuğu benzin döküp yakmaya çalıştı: Çakmağı tam çakacakken...
Futbolu bırakıp yorumcu olmuştu... Sokak ortasında bıçaklandı! Futbolu bırakıp yorumcu olmuştu... Sokak ortasında bıçaklandı!

Anahtar Kelimeler:
mağara abd evli tarikat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.