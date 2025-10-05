85 tane karısı vardı... Tarikat liderinin kutsal sığınağı ortaya çıktı: İçeride yok yok! Netflix'e bile konu oldu

ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan aşırı dini bir grup olan FLDS tarikatının, yıllar boyunca gizlice yer altı mağaraları kazdığı ortaya çıktı. Tarikatın eski lideri Warren Jeffs, 85 kadınla evliydi ve şu anda çocuk istismarı suçlarından ömür boyu hapis cezası almış durumda.

Eski bir dedektif olan Mike King, uzun yıllar bu mağaraların peşindeydi ama bir türlü izine rastlayamamıştı. Tarikat yıllar boyunca bu mağaraların varlığını reddetse de, Jeffs’in eşlerinden biri King’e gizli bir anahtar verdi. Anahtar sayesinde King, tarikatın merkezi yakınlarında yer alan mağaralara girmeyi başardı.

İÇERİSİ YİYECEK, SİLAH VE BELGELERLE DOLU

Mağaralarda uzun süre yaşamak için yiyecek, giyecek, silah ve tarikat belgeleri saklandığı görüldü. King’e göre bu mağaralar, devletin olası baskınlarına karşı liderleri korumak amacıyla yapılmış.

King, mağaraların 1953 yılında Short Creek’e yapılan büyük baskının ardından inşa edilmeye başlandığını ve yapımının yıllar, hatta onlarca yıl sürdüğünü belirtti. FLDS üyelerinin çoğunun bu mağaralardan haberi bile olmadığı düşünülüyor.

SIĞINAK KAZMIŞLAR

Netflix’in “Keep Sweet: Pray and Obey” adlı belgeselinde de yer alan Warren Jeffs, çocuklara cinsel istismar suçlarından şu anda ömür boyu hapis cezası çekiyor. Jeffs’in “manevi eş” olarak adlandırdığı eşlerinin birçoğunun reşit olmadığı ortaya çıkmıştı.

King, mağaraların tarikat liderlerini ve bazı seçilmiş kişileri korumak amacıyla yapıldığını, dış dünyaya tamamen kapalı ve gizli tutulduğunu söyledi. Mağaraların elle kazıldığı, hatta bazı kısımlarda dinamit kullanıldığı da ortaya çıktı.

“Bu yer onlar için kutsaldı, kimseyle paylaşmak istemediler” diyen King, tarikatın “biz ve diğerleri” anlayışıyla hareket ettiğini ve devlete derin bir güvensizlik beslediğini de vurguladı.