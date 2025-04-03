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9 ay mahsur kalmışlardı! Orada yaşadıklarını tek tek anlattılar: "Eski ben değilim gibi. Sanki eskisi kadar..."

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.04.2025 09:52
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Uzayda 9 ay mahsur kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, dünyadan gelen yoğun ilgi ve destek karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi. Wilmore, uzayda sadece görevlerine odaklandıklarını, fiziksel zorluklarla başa çıkabilmek için yoğun egzersiz yaptıklarını belirtti. Dünya'ya dönüşlerinde ise Williams, yerçekimsiz ortamdan sonra tekrar uyum sağlamanın zorluklarını yaşadığını ifade etti. Astronotlar, sonunda SpaceX'in Dragon kapsülüyle sağlıklı bir şekilde dünyaya döndü.

9 ay mahsur kalmışlardı! Orada yaşadıklarını tek tek anlattılar: "Eski ben değilim gibi. Sanki eskisi kadar..."

Uzayda mahsur kaldıkları süre boyunca dünyadan gelen tepkilere şaşırdıklarını ifade eden Butch Wilmore, "Ailemiz ve dostlarımız bizimle çok ilgilenmiş, sağlığımız konusunda endişelenmişler. Bizi birleştirici bir unsur olarak görmeleri gerçekten şaşırtıcı ve buna minnettarız" dedi.

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"ESKİ BEN DEĞİLİM GİBİ"

Wilmore, uzayda kaldıkları süre boyunca tamamen görevlerine konsantre olduklarını belirterek, "Uzaydayken günlük hayatta ilgilendiğiniz şeyler önemini yitiriyor. Politikayı düşünmüyorsunuz, sadece görevinizi yerine getirmeye odaklanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ancak uzun süre uzayda kalmanın getirdiği fiziksel zorluklara karşı ciddi bir hazırlık süreci geçirdiklerini de ekleyerek, "Eski ben değilim gibi. Sanki eskisi kadar genç değilim ama Uzay İstasyonu'nda hayatım boyunca yapmadığım kadar ağırlık çalıştım ve egzersiz yaptım. Kas kaybını ve kemik erimesini en aza indirmek için çalışıyoruz. Çünkü gelecekte Ay'a veya başka gezegenlere gideceksek, oraya da adapte olabilmemiz gerekecek" dedi.

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"BİR DİZİ TESTTEN GEÇTİKTEN SONRA EVİME DÖNDÜM"

Dünya'ya döndükten sonra ilk gününü anlatan Suni Williams ise "9 ay sonra tekrar yatağa uzanabilmek harika bir duyguydu. Uzun süre boyunca yerçekimsiz ortamda yaşadıktan sonra yeniden adapte olmaya çalıştım. Bir dizi testten geçtikten sonra evime döndüm ve en özel anlarımdan biri de köpeklerimle buluşmaktı" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Haziran ayında Boeing'in Starliner kapsülüyle uzaya gönderilen Williams ve Wilmore'un dönüşü, kapsülde yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendi. Güvenlik gerekçesiyle kapsülle geri dönmelerine izin verilmeyen astronotlar, tam 9 ay boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kaldı. Astronotlar sonunda, SpaceX'in Dragon kapsülüyle dünyaya sağlıklı şekilde geri dönmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
uzay NASA SpaceX
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