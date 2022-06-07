9 ay önce sekizinci oğlunu doğuran 29 yaşındaki anne 9.oğlunu da doğurdu! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

29 yaşındaki Yalancia Rosario'nun dokuz erkek çocuğu var. Hatta bir bebeklerini de ne yazık ki ilk 3 aylık süreçte kaybetmişler. Dokuzuncu oğlunu yeni kucağına alan genç alan genç anne hamilelik yolculuğunu sosyal medyada belgeliyor. Doğum kontrol hapı kullanmayı hiçbir zaman tercih etmediğini anlatan genç anne, çok çocuklu bir anne olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.

HEP KALABALIK BİR AİLE İSTEMİŞ

Son bebeği Kairo Eli Emory Rosario'yu evde doğuran anne bunun en çılgın doğumu olduğunu çünkü 4 kez sancılandığını anlattı. Yalancia, özellikle eşi Michael bir kız çocuğu sahibi olmayı çok istediği için daha fazla çocuk olmaya devam edeceklerini söyledi. Evden çalışan genç anne, yedi çocuklu bir ailenin en büyüğü olarak büyüdüğü için her zaman her zaman kendine ait 10 kişilik büyük bir aile kurmayı ve anılar biriktirmeyi dilediğini anlattı.

''İMKANIMIZ VAR''

İlk çocuklarından birkaçına doğum kontrol hapı kullanırken hamile kalsa da onların gelişini mutlulukla karşılayan Yalancia, daha sonra asla doğum kontrol hapı kullanmadığını söyledi. Daha fazla çocuk sahibi olmak için gerekecek bütçeye ve imkanlara sahip oldukları için endişe duymadığını da ekledi.

YARGILANIYOR

Genç annenin sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi var. Çok fazla yorum aldıklarını söyleyen Yalancia “Hiçbir zaman internette ''Vergi paramızı kullanmayı bırakın!'', ''Doğum kontrolünü duydunuz mu!'' ve ''Kaç babaları var?'' diye yargılandığım kadar yargılanmadım” dedi. Yine de olumlu yorumların olumsuzlardan daha fazla olduğunu da ekledi.



