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9 Kere Leyla'nın afişi yayınlandı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.03.2020 11:23 | Son Güncelleme

Ezel Akay’ın yönettiği, Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’u bir araya getiren, 20 Mart’ta vizyona girecek ‘9 Kere Leyla’ filminin afişi yayınlandı.

9 Kere Leyla'nın afişi yayınlandı

Haluk Bilginer’in karısından boşanmak için her yolu deneyen Adem’i, Demet Akbağ’ın Adem’in sürprizli karısı Leyla’yı, Elçin Sangu’nun evlilik terapisti Nergis’i, Fırat Tanış’ın kızıl saçlarıyla müzayedeci Mahdum’u ve Alican Yücesoy’un avukat Haris'i canlandırdığı Ezel Akay'ın yeni filmi ‘9 Kere Leyla’nın vizyon afişi yayınlandı. Bir evlilik, iki aşk, üç bela çevresinde gelişen hikayeyi masalsı ve gerçeküstü bir görsel komediyle sunan film, 20 Mart'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
9 Kere Leyla, afiş,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Demet hnm oldu mu ztn güzeldir o iş.Bol seyirler.
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