'9 Kere Leyla'ya koronavirüs engeli!

Merakla beklenen '9 Kere Leyla' filminin vizyon tarihi ve galası koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Film için şu açıkalama yapıldı: "Koronavirus (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde 20 Mart’ta vizyona girmesi planlanan ‘9 Kere Leyla’ filmimizin vizyon tarihini erteliyoruz. Ertelemeden kaynaklı olarak gala organizasyonunun da iptal edildiğini belirtmek isteriz. Bu durumdan dolayı göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz.Yeni vizyon tarihimiz netleştiğinde sizleri bilgilendireceğiz."



