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9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Ellerinde sopalarla sokağa döküldüler

13.11.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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Erzurum'da 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Haberi duyan mahalleli, gece saatlerinde ellerinde sopalarla sokağa döküldü. Gözaltına alınıp serbest bırakılan tacizcinin evini basmak isteyen kalabalığı jandarma engelledi. İşte detaylar...

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Altınbulak Mahallesi’nde 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 7 çocuk babası M.K. gözaltına alındı. M.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece serbest bırakıldı. Dün akşam mahalle meydanında toplanan kalabalık, M.K.’nin evini basmak istedi. İhbar üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi.

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'KÖYÜMÜZDE İSTEMİYORUZ'

Ellerinde sopalarla 'Huzuru bozanları köyümüzde istemiyoruz' diye bağıran mahalleliye jandarma ve köyün ileri gelenleri izin vermedi. Yakutiye İlçe Jandarma Komutanı, kalabalığı sakinleştirdi. M.K. jandarma tarafından mahalleden çıkarılırken, bir süre sonra kalabalık dağıldı.

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'KOMŞUMUZU BIÇAKLADI, SİLAH ÇEKİP TEHDİT EDİYOR'

Mahalle Muhtarı Nuri Demir, M.K.’nin mahallede huzursuzluk çıkardığını söyledi.

Mahalleliden Hanifi Demir ise "M.K.'nin tutuklanmasını beklerken serbest bırakılması bizleri çok üzdü. Köyümüz huzursuz. Komşumuzu bıçakladı, silah çekip tehdit ediyor. Buna benzer bir sürü olayları var” dedi.

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(DHA)

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Erzurum taciz
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