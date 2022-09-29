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90 bin lira değerindeydi, 4 dakikada buhar oldu! 'Meslek hayatımda çok gördüm ama...'

29.09.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de meydana gelen olayda 90 bin TL'lik ATV araç dakikalar içinde çalındı. Aracın sahibi olan emekli polis Gülşen Karaağaç, ''Kendi mallarıymış gibi sürükleyerek götürüyorlar. ATV’miz yeniydi, yaklaşık 90 bin liraya almıştık. Suç duyurusunda bulunduk. Olayı yaşandığı gün direkt polisi aradık, asayiş ekiplerimiz hemen gelerek güvenlik kameraları incelediler. 4 dakikada çalındı. Şaşkınım'' ifadelerini kullandı.

90 bin lira değerindeydi, 4 dakikada buhar oldu! 'Meslek hayatımda çok gördüm ama...'

Eskişehir’de ikamet eden emekli polis Gülşen Karaağaç’ın ATV’si 4 dakikada evinin bahçesinden çalındı. Meslek hayatı boyunca benzer birçok olaya şahit olan Karaağaç, polis ekiplerinin aracının bulması için başlattığı çalışmanın sonuçlanmasını bekliyor.
Ertuğrulgazi Mahallesi Arzugül Sokak’ta bir sitede oturan emekli polis Gülşen Karaağaç’ın 26 ACP 725 plakalı ve yaklaşık 90 bin liralık ATV aracı, 22 Eylül tarihinde sabah erken saatlerde dakikalar içinde çalındı. Sitenin bahçesine giren iki şahsın kendi araçlarıymış gibi ATV’yi rahatça götürme anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayının ardından emekli polis, meslektaşlarına ihbarda bulundu. Gerçekleşen hırsızlık olayının ardından çalışmalarına başlayan ekipler, hırsızları aramaya başladı. Meslek hayatı boyunca birçok hırsızlığa şahit olan Karaağaç, 4 dakikada çalınan aracının ardından hala şaşkın.

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“KENDİ MALLARIYMIŞ GİBİ SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRÜYORLAR”

Başından geçenleri anlatan Gülçin Karaağaç, hırsızların ne kadar hızlı olduklarına ve rahatlıklarına şaşırdığını dile getirdi. Araç sahiplerine de bir dizi tavsiyelerde bulunan Karaağaç şöyle konuştu; “Ayın 22’sinde sabah saatlerinde otoparkımıza kimliği belirsiz iki şahıs girerek ATV’mizi çok rahat bir şekilde, kendi mallarıymış gibi sürükleyerek götürüyorlar. 06.57 gibi girişleri, 07.03 gibi de çıkışları mevcut. 3-4 dakikada alıp götürüyorlar. 250 cc büyük bir ATV olduğu için iterken zorlandığı görüntülerde görünüyor. ATV’miz yeniydi, yaklaşık 90 bin liraya almıştık. Suç duyurusunda bulunduk. Olayı yaşandığı gün direkt polisi aradık, asayiş ekiplerimiz hemen gelerek güvenlik kameraları incelediler. Ardından da titiz bir çalışma başlattılar. Emekli polis memuruyum, arkadaşlarım sağ olsunlar titiz bir şekilde çalışıyorlar. Ama benim tavsiyem araç sahiplerine önlemlerini sıkı bir şekilde alıp araç takip sistemlerini ATV, motosiklet gibi araçlara takılmasını şiddetle tavsiye ediyorum.”

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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