90'ların efsane ismi Levent Oran yoğun bakımda!

Akay, “2017 yılında kalp ameliyatı olan 90’lı yılların televizyon fenomenlerinden altmış yaşındaki Levent Oran, 2017 yılında kalp ameliyatı olmuş ve sağlığına kavuşmuştu. Levent, şimdi ise kalp krizi nedeni ile yoğun bakımda ve durumu çok çok ağır. Arkadaşımız için dualarınızı esirgemeyin.” ifadelerini kullandı.

FAL BAKARAK GEÇİNİYOR

Son dönemde özel tiyatrolarda rol alarak ve fal bakarak geçinen Levent Oran, 1960 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında tiyatroya ilgi duyan Oran, geçimini bir süre bankacılıktan kazandı.

İçindeki şöhret aşkı onu, bazı programlara para karşılığı seyirci toplayan kişilerle tanışmasına vesile oldu ve ve katıldığı programlarda yaptığı ses getirecek yorumlarla da kendisini ön plana çıkarmayı başardı.

